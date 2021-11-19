"Эти люди – миф": Завистливая Темникова сделала неожиданное признание

Лена Темникова поделилась откровением со своими поклонниками.

Артистка активно ведет свой блог, где рассказывает подписчикам о самом сокровенном. Лена поделилась фото, под которым сделала откровенное признание. Оказывается, Темникова не успевает нормально спать из-за плотного графика работы.

Елена призналась, что завидует людям, которые успевают спать по 8 часов в сутки. "Сколько читающих реально спит 8+ часов? Отзовитесь, кому я/мы будем завидовать.

По-моему, эти люди – миф (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка.

Поклонники поддержали певицу и стали делиться своим опытом. Однако нашлись и те, кто успевает высыпаться. "Попытки восстановить режим провальные, научите вовремя ложится", "Моя критическая точка была, когда во сне мне снилось, что я сплю", "Минимум 8 часов сна. А то и 10. И потом страдания о том, что день короткий", "Я читаю до 5 утра, а потом жалуюсь на сбитый режим", "Ложусь поздно, встаю рано. 4-5 часов сна", "Иногда сплю 8 часов, но очень редко, в основном часов 5-6", "Я сплю 8 часов, сон это супер важно, нельзя им пренебрегать", - написали комментаторы.

Ранее Лена Темникова рассказывала о запрете, который поставил ей Максим Фадеев. Когда певица работала с продюсером, он многое ей запрещал. В том числе, Фадеев заставлял Темникову скрывать свои отношения с Алексеем Семеновым, за которого она в 2004 году вышла замуж.