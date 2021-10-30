"Как такое возможно?": Темникова бьет тревогу из-за страшной болезни

Около двух недель назад певица заболела коронавирусом. Тест показал положительный результат и Елене пришлось сесть на вынужденную изоляцию. Однако болезнь довольно быстро отступила, Темникова перенесла ее в нетяжелой форме. Как только самочувствие нормализовалось, артистка стала регулярно сдавать ПЦР-тесты, чтобы понимать состояние своего здоровья.
Елена опубликовала пост, в котором поделилась с подписчиками переживаниями о болезни. Прошло уже 16 дней, а тест по-прежнему показывает положительный результат. "Как такое возможно вообще? Чувствую себя давно отлично", - поделилась переживаниями звезда.
Подписчики поддержали девушку и поделились личным опытом. По словам комментаторов, тест может оставаться положительным долгое время, что является нормой. Сама Елена тоже обратилась за помощью к Интернету и узнала, что такой результат могут давать "обезвреженные фрагменты вируса". Несмотря на все научные факты, Темникова призналась, что ей "все равно стремно".
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