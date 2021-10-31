Темникова рассказала об абсурдном запрете Фадеева: Приказал, чтобы я отнекивалась

Елена Темникова дала откровенное интервью о своей работе с Максимом Фадеевым.

Рабочие отношение певицы и продюсера длились довольно долго, однако девушка не выдержала напора и разорвала контракт. Периодически Елена рассказывает, какие трудности были в работе. В интервью для программы "Света вокруг света" Темникова поделилась, какой самый абсурдный запрет наложил на ее жизнь продюсер.

В 2004 году Елена вышла замуж за Алексея Семенова из "Фабрики звезд". Фадееву это известие совсем не понравилось и он заставил Темникову скрывать свой брак. Певица вспоминает, что постоянно попадала в неловкие ситуации, когда на светских мероприятиях делала вид, что незнакома с собственным мужем. "Ему это категорически не нравилось, и он приказал, чтобы я отнекивалась максимально", – вспоминает артистка.Помимо запрета афишировать брак, Елене Темниковой постоянно придумывали романы, в которых она на самом деле не состояла.

Также экс-солистка "Серебра" в интервью рассказала, как чуть не стала жертвой педофила. Елене тогда не было 18, она участвовала в различных песенных конкурсах и ездила на них в разные уголки страны. В один из приездов в Москву она познакомилась с поэтом, который очень хотел ее продюсировать. Наивная тогда певица поверила и приехала к нему.

Незнакомец отвел девушку в отель, она поселилась в одном из номеров. Ситуацию спасла женщина с ресепшн, которая предупредила будущую звезду о похождениях горе-продюсера с молодыми девочками. Мужчина долго не отставал, тогда все та же администратор вызвала полицию. Елена до сих пор благодарна незнакомой женщине за спасение.