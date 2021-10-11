"Посмотрел и понял, что люблю": Аверин раскрыл чувства к известной актрисе

Максим Аверин рассказал о чувствах к коллеге по цеху.

45-летнему Максиму Аверину часто приписывают романы с коллегами по цеху. Например, народная молва упорно сватает за него эффектную блондинку Анну Якунину. Дело в том, что звезды сериала "Склифосовский" проводят много времени вместе не только на съемочной площадке, но и за ее пределами.

О природе отношений с Якуниной Аверин никогда не высказывается, между тем в свежем интервью он признался, что считает актрису совершенно особенной женщиной. По словам Максима, Анна самоиронична и не боится показаться смешной. Эти качества актер обожает в партнерше. Якунина относится к тому типу дам, ради которых Аверину хочется совершать поступки.

Актер "Склифосовского" поведал, что очень переживал, когда его подруга ушла из "Сатирикона", где они вместе трудились, в "Ленком". "Я считал, что это страшная трагедия", – поделился Максим. Позднее Аверин понял, почему Якунина так поступила – артистке нужен был близкий по духу режиссер.

Анна Якунина, в свою очередь, отмечает, что знакома с Максимом Авериным 25 лет. Между артистами часто бывают разногласия, но от этого их отношения становятся только крепче. Звезды научились чувствовать малейшие изменения в настроении друг друга.

По словам Якуниной, Аверин рядом с ней становится самим собой. "Я утром тебя так ненавидел, а вечером посмотрел и понял, что люблю", – говорит иногда партнерше актер сериала "Склифосовский".