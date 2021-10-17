"Взять бы ее": Сальные шутки Нагиева в эфире "Голоса" вызвали оторопь

Юбилейный сезон проекта в разгаре, и пока жюри строго судит вокальные данные конкурсантов, ведущий шоу обращает внимание на их внешность. Привлекательные участницы не оставляют равнодушным Дмитрия. В Сети обсуждают сразу три инцидента флирта с конкурсантками.
Комплименты от брутального ведущего зрители расценивают по-разному, одни расценивают это как часть образа, у других же его сальные шутки вызывают оторопь. Так, Элину Пан, чья внешность поразила даже Пелагею, Нагиев сравнил с персиком и сказал, что она "дозрела". Конкурсантка Анна Гринц из Австралии удостоилась похвалы фигуры.
Больше всех Дмитрий отметил Тамару Кутидзе. Видимо, ведущий решил, что камера уже перестала снимать, поэтому в выражениях не стеснялся. "Такая хорошенькая, такая... Взять бы ее так, а уже взяли... ", – озвучил свои мысли Нагиев.
Ранее Дмитрий Нагиев восхитил народ своей новой улыбкой. Актер сделал себе стоматологическую процедуру, после которой его зубы стали идеально ровными и белыми. Дмитрий поделился фото из стоматологического кабинета, где новая улыбка видна в мельчайших подробностях. Подписчики его блога не смогли пройти мимо перемен, отметив, что зубы звезды выглядит ненатурально и напоминает белый унитаз.
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