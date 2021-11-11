Васильев воззвал к простушке-Пелагее: Надо поработать со стилистами

Историк моды Александр Васильев считает, что Пелагея является антиподом многих своих коллег.

На фоне других знаменитых красоток, любящих оголяться на публике, певица Пелагея выглядит по-настоящему добродетельно. Блондинка не выпячивает свои пышные формы, а скорее даже скрывает, что сегодня похвально. К выбору нарядов у звезды тоже свой уникальный подход. По мнению Александра Васильева, у Пелагеи есть свой собственный стиль, она удачно эксплуатирует русскую тему, но советы профессионала ей бы точно не помешали.

В рамках рубрики модной критики для издания "7 Дней" историк моды разобрал разные наряды, в которых Пелагея появлялась на публике. Основываясь на целом ряде образов, эксперт отметил слабые стороны стиля знаменитости. Так Васильев считает, что некоторые ткани, костюмы и аксессуары делают блондинку похожей на артистку художественной самодеятельности, то есть превращают в простушку.

Историк моды отметил, что на шоу "Голос" певица всегда появляется в безупречном виде: сразу заметно, что там она пользуется услугами профессионалов. Именно в этом направлении артистке и нужно работать, чтобы не выглядеть слишком просто и в жизни.

"Надо чуточку поработать со стилистами и вложиться в костюмы", – воззвал к певице модный эксперт.

Васильев объяснил свое мнение тем, что Пелагея – не просто какая-то заурядная певичка, а наша национальная гордость, поэтому и требования к ней предъявляются гораздо более высокие.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Пелагея встала грудью за оскорбленную Бородину.