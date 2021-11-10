"Она в какой-то момент выпала": 83-летний Збруев помянул бывшую возлюбленную

Стало известно, что в возрасте 80 лет скончалась актриса Валентина Малявина. Александр Збруев рассказал о том, какими были последние годы жизни его первой супруги.

Жену артист вспоминает с теплотой. Александр Збруев отметил, что Валентина Малявина была красивой и талантливой актрисой, но ее жизнь сложилась трагически. По словам звезды театра и кино, у артистки произошел перелом из-за огромной радости от жизни.

После этого знаменитость начала падать в пропасть, что привело к печальному исходу. Так, в последнее время Валентина Малявина жила в доме престарелых, передает Пятый канал. Актриса умерла 30 октября, но публика узнала об этом лишь сейчас. Знаменитость упокоили на Троекуровском кладбище.

Александр Збруев вспомнил, что его экс-возлюбленная в последние годы была уже совсем слепая. К тому же, у артистки был ряд и других заболеваний, сделавших ее инвалидом. "Она в какой-то момент выпала из жизни", – отметил актер.

Александр Збруев добавил, что несмотря на тяжелую судьбу, Валентина Малявина оставила видный след в отечественном кино. Она работала с такими легендами, как Андрей Тарковский и Александр Кайдановский.

Валентина Малявина родилась в Москве 18 июня 1941 года. В 1962 году окончила театральное училище имени Щукина. На ее счету более 40 ролей в различных фильмах. Артистка снималась в таких картинах, как "Иваново детство", "Король-олень", "Осенние соблазны" и других.