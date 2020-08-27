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Шоу-бизнес
Как живет ослепшая после тюрьмы красавица-актриса Валентина Малявина

Как живет ослепшая после тюрьмы красавица-актриса Валентина Малявина

Валентина Малявина. Кадр из фильма "Король-олень" (1969)
Валентину Малявину всегда любили кинорежиссеры. Чего только стоит ее работа в "Ивановом детстве" Андрея Тарковского! А сказка "Король – Олень"! Сам Александр Збруев – главный красавец Советского Союза! – был ее мужем. Но все в прошлом. Сегодня звезда экрана доживает свой век доме ветеранов.
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От былой красоты Валентины Малявиной сегодня не осталось и следа. Сказались и пять лет в тюрьме, и проблемы с алкоголем. Она потеряла зрение и уже почти двадцать лет живет в специализированном заведении.

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Измена, убийство, слепота: трагическая судьба легендарной актрисы

Московский дом-пансионат ветеранов науки РАН, что на Профсоюзной улице Москвы, принимает пожилых людей, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном уходе, с 1980 года. Тут есть все для комфортной жизни – своя парикмахерская, прачечная, библиотека, пятиразовое лечебное питание.

Стараниями сестры, Татьяны Александровны, Валентина Малявина и оказалась здесь. Сестра же распорядилась никого не пускать к звезде экрана. За все это время побывать у Малявиной удалось, кажется, только актрисе Ирине Мирошниченко да телеведущему Андрею. Малахову, посвятившему ей передачу.

Пациенты этого пансионата не говорят по мобильньникам, не пользуются Интернетом, живут по режиму, на прогулки выходят с охраной. За Валентиной Малявиной закреплены личный врач, сиделка. Актриса ни на что не жалуется – она давно смирилась со своей участью. Правда, как говорят, память часто подводит ее. Но здесь специализируются на работе со страдающими болезнью Паркинсона, Альцгеймера, рассеянным склерозом и деменцией. Поэтому Малявина окружена заботой и вниманием.

Говорят, оплачивает содержание Малявиной здесь ее первый муж – актер "Ленкома" Александр Збруев, хотя их брак длился всего 4 года и распался еще в 1963 года. Но официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, после Збруева артистка была замужем еще дважды. Третьим ее мужем стал актер Станислав Жданько, который был младше на 12 лет. Для Малявиной этот брак оказался роковым. В 1978 году Станислав умер от удара кухонным ножом в грудь.А Валентина Малявина утверждала, что это он сам закололся ножом в состоянии психического расстройства. Следствие шло долго, лишь через пять лет после убийства Валентина Малявина была признана виновной в убийстве и приговорена к 9 годам лишения свободы. В заключении она провела пять лет в тюрьме, а в 1988 году вышла по амнистии. Очередного ее мужа – иконописца Владимира Красницкого убили ударом ножа в спину, когда поздно вечером он шел по улице. Этого актриса уже не перенесла. Она начала пить, мошенники втерлись к ней в доверие, увезли ее в Курск, выдали замуж за молодого мужчину по имени Андрей и завладели ее квартирой. А в 2001 году, во время ссоры, находясь в алкогольном опьянении, один из алкашей сильно толкнул Малявину, она упала, ударилась головой об пол и потеряла зрение.

Автор: 27 августа 2020, 10:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

80-летние красавицы-актрисы

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