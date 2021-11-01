Орбакайте разнесли за чествование бесовщины: Как на гей-парад

Кристина Орбакайте рассказала о том, как они с дочерью и мужем провели выходные. Однако фотографии знаменитости привели многих в ярость.

Сперва Клавдия с радостью играла в баскетбол, чем крайне удивила подписчиков знаменитой мамы. Несмотря на хрупкое телосложение, она показывает крайне достойные результаты. Наследнице исполнительницы очень нравится сам процесс, а мама гордится своей девочкой. Однако накануне вечер оказался совсем иным.

Кристина Орбакайте опубликовала фото дочери и мужа. Супруг знаменитости появился в разноцветном парике и больших очках с желтой оправой. Клавдия же облачилась длинную толстовку, шорты и гольфы. На ее щеках были наклеены небольшие стикеры в виде смайликов и конфет. Артистка рассказала, что так они отпраздновали хэллоуин в этом году.

Неожиданно для многих публика накинулась на певицу. Комментаторы возмутились, что в разгар пандемии артистка решила отмечать праздник. Они отметили, что она вообще якобы не должна обращать внимание на этот день, так как это "праздник бесовщины". Сама артистка ничего не ответила хейтерам.

"Как можно бесовские праздники праздновать. Вы же вроде верите в Бога", "Сколько придуманных праздников", "Церковь категорически против, для меня этого праздника больше нет", "Праздник бесовщины", "Чертов день. Как не страшно", "Пора поменять отношение к Америке", "А как же Бог?", – высказались подписчики.

