"Мне конец": Ахеджакова после жесткой травли боится открыть рот

Артистка недавно выходила на сцену "Современника".

83-летняя актриса Лия Ахеджакова рассказала, как прошли показы скандального спектакля "Первый хлеб" в "Современнике". Постановки состоялись 3 и 4 октября 2021 года.

По словам Ахеджаковой, никаких провокаций не было. Руководство театра все предусмотрело – вокруг здания дежурили стражи порядка. Лия Меджидовна показами осталась довольна. В зале сидели друзья актрисы, и им тоже все понравилось.

Звезда "Служебного романа" посетовала, что недавно СМИ опять переврали ее слова и написали "какую-то лажу". Ахеджакову попросили больше не общаться с прессой. Народная артистка теперь боится даже рта открыть, ведь ее заявление всегда как-то иначе интерпретируются.

"Как рот открою – мне конец", – сказала Лия Ахеджакова.

Как писали "Дни.ру", минувшим летом общественная организация "Офицеры России" обрушилась с критикой на "Современник" из-за спектакля "Первый хлеб". Театр обвинили в оскорблении ветеранов. Общественники обратились с жалобами в Генпрокуратуру и мэрию Москвы. Исполнительница главной роли в постановке Лия Ахеджакова подверглась настоящей травле, от которой она не отошла до сих пор. Артистке пришлось давать показание следователям.

Текст пьесы пришлось править. Из постановки убрали мат и все, что так или иначе может шокировать зрителей.