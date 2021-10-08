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Шоу-бизнес
Сделано заявление о скором замужестве Михалковой

Сделано заявление о скором замужестве Михалковой

Парапсихолог Эсмира Волченкова уверена, что скоро в жизни актрисы Юлии Михалковой произойдут большие перемены.
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В этом году Юлия Михалкова отметила 38-летие. Поклонники удивлены, что бывшая участница шоу "Уральские пельмени" до сих пор не вышла замуж. Актриса же говорила, что не намерена создавать семью в угоду общественному мнению. Она считает, что столь ответственное решение необходимо принимать осознанно.

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Парапсихолог Эсмира Волченкова "увидела", что в следующем году рядом с Михалковой будет мужчина, который сделает ее по-настоящему счастливой. По словам экстрасенса, в жизни артистки уже начинаются новые события, связанные с любовью, чувствами и рождением наследников.

Волченкова заявила, что автор книги "Не говори мужчинам "НЕТ!" будет матерью двоих детей. Имя избранника Юлии общественность узнает очень скоро, считает парапсихолог. Мол, это тот мужчина, к которому актриса испытывает настоящие сильные чувства.

Напомним, в конце прошлого года Михалкова покинула коллектив шоу "Уральские пельмени" ради постижения новых вершин. Однако знаменитость до сих пор ностальгирует. В недавнем интервью она признавалась, что скучает по бывшим коллегам, которые стали для нее не просто друзьями, а семьей.

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Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 8 октября 2021, 20:11 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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Гость873517
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Какая она талантлива и красивая !
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