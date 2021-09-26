Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Заявивший о разводе Тарзан уехал из России
"Нет слов": располневшая дочь Гузеевой задрала юбку перед камерой
"Как дед с внучкой": Петросяна с женой застали в интимный момент
Пресняков высказался о недуге старшего сына после новости о тяжелом состоянии
Обнажившая грудь Высоцкая предалась страсти с мужем на людях
партнеры
Воскресенье
26 сентября
Лента новостей
18:26
Зудину застали в объятиях разведенного актера
18:11
Украинский политолог Басараб назвал имя негласного главы Украины: Демонстративно укрепляет власть
17:47
Молодая жена Петросяна столкнулась с раком
17:27
"Я знаю свой конец": Киркорову вынесли страшный вердикт
17:08
"Одни кости": истощенная Полина Гагарина испугала поклонников
17:06
Полиция нагрянула к Михалковой во Франции: Стоял вопрос о депортации
17:04
Песков ответил на вопрос о дате встречи Путина и Зеленского
17:01
Валерию в кожаных шортах застукали в ночном клубе
16:31
Обратившийся за помощью к русским премьер Мали обвинил Францию в предательстве
16:07
"Стало значительно легче": Басилашвили откровенно рассказал о разводе с Дорониной
16:06
Моргенштерн поиздевался над голодной толпой и начал продавать бургеры за 666 рублей
15:10
Яковлева рассказала о романе с Джигарханяном: Устала отгонять влюбленных женщин
15:09
У женившегося на канадке Шаляпина нашли интимные фото другой женщины
13:58
"Начались неприятности": отчаявшийся Киркоров поехал изгонять из себя бесов
13:53
Башаров шокировал признанием о наличии у него двоих детей из Сирии
13:05
"Как нужно себя беречь": последнее сообщение Яковлевой после химиотерапии
13:04
"Кто вы такие? Никто": Поргина плюнула в Богомолова и Собчак
13:04
Избранник известной актрисы побил Пугачеву
13:04
Число заразившихся COVID-19 в России за сутки превысило 22 тысячи человек
12:32
"Профессионально не получалось": Последние слова Меньшова взорвали Сеть
12:30
Обнародовано признание Меньшова перед смертью
12:25
Повышение зарплат с 1 октября: кто будет получать больше
12:20
"Мне не нравится": копия Кудрвцевой в лице Яковлевой не понравилась публике
11:45
Эксперт раскрыл секрет феноменального успеха выскочки Бузовой
11:15
"Этого хотела моя мама!": Костюшкин заговорил о браке с Нетребко
11:13
"Я ничего не теряю": Гулькина пообещала собрать новую порцию компромата на Пугачеву
11:10
Рыбалка, поход в горы и нарисованный камин: отдых Путина и Шойгу в тайге попал на видео
10:46
Басков впервые о причинах разлада с Волочковой после известия о свадьбе
08:14
"Тюремная охрана": Страдающую в неволе Спирс держат на крючке
05:29
К чему снится мыло
02:51
"Примитивно": поклонники в шоке от вида голого тела только что родившей Марии Горбань
00:38
Воскресение словущее: Что нельзя делать 26 сентября
22:54
Обнаженная Литвинова сверкнула грудью: Боже, какая красота!
20:41
"Надобно искать молодого жеребчика": Зудину распекли за нового мужа
18:04
Униженная экс-мужем Алана Мамаева мечтает о возмездии: Надо было дать утонуть в дерьме
17:45
20 лет одиночества: Зверски избитая Алиса Мон стала феминисткой
17:14
"Выполняла мужскую роль": раскрыты настоящие причины развода Гагариной с Исхаковым
16:43
Слава повертела упругим задом назло Собчак
16:40
"Это утопия": стало известно об алкоголизме Марины Федункив
15:54
Политолог Басараб назвал имя теневого президента Украины: Укрепляет власть
15:35
Вернувшаяся с того света МакSим выставила напоказ голые кости: На Жанну Фриске смахивает
14:44
Экс-партнерша Лободы раскрылась после слухов о романе с певицей
14:17
Зеленский спровоцирует гражданскую войну – украинский военный
14:05
"Слезы подступают": звезда "Уральских пельменей" взвыла от тоски
13:54
"Не захотел, чтобы я была конкуренткой": Чурикова вскрыла грязную правду о Театре сатиры
13:12
"Что это за животное?": публика забросала льдом участника группы "Иванушки International"
12:40
"Она нереальная!": Женатый Фадеев полюбил другую
12:21
Подполковник СБУ в запасе: Зеленский не перестал быть шутом
12:10
Проигравший суд за квартиру Алибасов пообещал Шукшиной вернуться после развода
11:53
"Роковая ошибка": Отсталая Бузова публично осрамилась
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Роковая ошибка": Отсталая Бузова публично осрамилась
"Не хватает молодой": Сбежавший от Пугачевой Галкин оттянулся на яхте
"Я ничего не теряю": Гулькина пообещала собрать новую порцию компромата на Пугачеву
Эксперт раскрыл секрет феноменального успеха выскочки Бузовой
"Концерт отменять?!": Воля врезал зарвавшейся Бузовой
"В голове один секс": Соседов вычислил геев среди российских звезд
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Полиция нагрянула к Михалковой во Франции: Стоял вопрос о депортации

Полиция нагрянула к Михалковой во Франции: Стоял вопрос о депортации

Юлия Михалкова вместе с коллегами отправилась на съемки "Форта Боярд". Все прошло не так гладко.
прочитано 671 раз

Недавно Юлия Михалкова вместе со своими коллегами по цеху отправилась во Францию. Дело в том, что именно там проходят съемки легендарного "Форта Боярд". Туда и отправились артисты.

ПО ТЕМЕ

Втершийся в доверие Хабенский побил престарелого Михалкова

Снова в эфире: появились данные о возвращении звезды "Уральских пельменей" Михалковой

Деятели искусства решили не соблюдать правила страны и вместо того, чтобы отправиться на карантин, отправились гулять по берегу залива. В это время в отель, где остановились знаменитости, пришла полиция. Но на месте никого не оказалось.

Звездам пришлось пообещать стражам порядка, что они отсидят нужное количество времени в своих комнатах и до съемок не будут выходить на улицу. К счастью, все получилось.

"Мы тогда серьезно испугались, потому что стоял вопрос чуть ли не о депортации. Съемки оказались под угрозой. Но мы сделали бровки домиком, взмолились, сказали, что "честно-честно, мы больше так не будем", – вспоминает участница шоу "Уральские пельмени".

Также артистка рассказала, что поехала на свое любимое шоу ради мечты. Еще ребенком она смотрела все выпуски и хотела оказаться там же. Во время съемок ей пришлось побороться со своим главным страхом – высотой. Михалковой досталось сложнейшее испытание, во время которого ей нужно было ползти по бревну, подвешанному высоко над землей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev /Global Look Press/ www.globallookpress.com
26 сентября 2021, 17:06 Источник: 7 дней ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Высокая мода Юлии Михалковой

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Стало значительно легче": Басилашвили откровенно рассказал о разводе с Дорониной

Брак актеров нельзя назвать простым
Шоу-бизнес

"Одни кости": истощенная Полина Гагарина испугала поклонников

Певица поделилась фотографией
Шоу-бизнес

"Этого хотела моя мама!": Костюшкин заговорил о браке с Нетребко

Артист разоткровенничался о личном
Шоу-бизнес

"Я ничего не теряю": Гулькина пообещала собрать новую порцию компромата на Пугачеву

Многие прблагодарили блондинку за правду

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Число заразившихся COVID-19 в России за сутки превысило 22 тысячи человек
За сутки в России выявили 21 379 новых случаев ковида
За сутки в России выявили более 21 тысячи заболевших ковидом
Центр Чумакова модернизировал производство вакцины "КовиВак"

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Орехово-Зуево мужчина утонул после падения с гидроцикла
В Тюмени охранник школы избил ученицу
В Челябинской области ребенок отравился бензином
В Томске пьяный местный житель избил фельдшера скорой
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+