Полиция нагрянула к Михалковой во Франции: Стоял вопрос о депортации

Юлия Михалкова вместе с коллегами отправилась на съемки "Форта Боярд". Все прошло не так гладко.

Недавно Юлия Михалкова вместе со своими коллегами по цеху отправилась во Францию. Дело в том, что именно там проходят съемки легендарного "Форта Боярд". Туда и отправились артисты.

Деятели искусства решили не соблюдать правила страны и вместо того, чтобы отправиться на карантин, отправились гулять по берегу залива. В это время в отель, где остановились знаменитости, пришла полиция. Но на месте никого не оказалось.

Звездам пришлось пообещать стражам порядка, что они отсидят нужное количество времени в своих комнатах и до съемок не будут выходить на улицу. К счастью, все получилось.

"Мы тогда серьезно испугались, потому что стоял вопрос чуть ли не о депортации. Съемки оказались под угрозой. Но мы сделали бровки домиком, взмолились, сказали, что "честно-честно, мы больше так не будем", – вспоминает участница шоу "Уральские пельмени".

Также артистка рассказала, что поехала на свое любимое шоу ради мечты. Еще ребенком она смотрела все выпуски и хотела оказаться там же. Во время съемок ей пришлось побороться со своим главным страхом – высотой. Михалковой досталось сложнейшее испытание, во время которого ей нужно было ползти по бревну, подвешанному высоко над землей.