"Не пускает": мечтающий о молодых Лещенко пожаловался на жену

Певец выступит в ночном клубе Москвы. Сделает он это впервые в жизни. Артист не скрывает, что хочет привлечь к своему творчеству молодую аудиторию. Он не теряет связи с новым поколением, товариществуя с кумирами подростков. Иногда Лев Лещенко даже делает с ними дуэты.
Исполнитель выразил уверенность в том, что на его концерт соберется более юная аудитория. Он отметил, что в СССР во времена его молодости не было таких заведений. Молодежь ходила в сельские клубы. В сегодняшних же клубах есть и музыка, и стриптиз. "Меня туда жена не пускает", — шутя, посетовал Лев Лещенко.
Вместе с тем от своих давних поклонников исполнитель отказываться не намерен. Также певец признался, что давно интересуется рэпом. Этот музыкальный жанр ему по душе. Артист добавил, что по сей день ищет себя в творчестве.
Одним из последних экспериментов музыканта стал дуэт с исполнителем Loc-Dog. Он придумал текст песни и связался со Львом Лещенко, чтобы предложить записать трек. Звезда эстрады осталась в восторге от композиции.
У певца большие планы. Сейчас он готовится к шоу в честь своего предстоящего 80-летия. Артист готовит несколько сюрпризов для публики.
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Жуткая история
Абдоминопластику стоит ли делать
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Как скинуть 7 кг за две недели?
Как сказать об этом матери?
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Актеры полетели в космос