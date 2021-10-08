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Шоу-бизнес
"Не пускает": мечтающий о молодых Лещенко пожаловался на жену

"Не пускает": мечтающий о молодых Лещенко пожаловался на жену

79-летний Лев Лещенко сообщил, что скоро попробует совершенно новый для себя опыт.
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Певец выступит в ночном клубе Москвы. Сделает он это впервые в жизни. Артист не скрывает, что хочет привлечь к своему творчеству молодую аудиторию. Он не теряет связи с новым поколением, товариществуя с кумирами подростков. Иногда Лев Лещенко даже делает с ними дуэты.

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Исполнитель выразил уверенность в том, что на его концерт соберется более юная аудитория. Он отметил, что в СССР во времена его молодости не было таких заведений. Молодежь ходила в сельские клубы. В сегодняшних же клубах есть и музыка, и стриптиз. "Меня туда жена не пускает", — шутя, посетовал Лев Лещенко.

Вместе с тем от своих давних поклонников исполнитель отказываться не намерен. Также певец признался, что давно интересуется рэпом. Этот музыкальный жанр ему по душе. Артист добавил, что по сей день ищет себя в творчестве.

Одним из последних экспериментов музыканта стал дуэт с исполнителем Loc-Dog. Он придумал текст песни и связался со Львом Лещенко, чтобы предложить записать трек. Звезда эстрады осталась в восторге от композиции.

У певца большие планы. Сейчас он готовится к шоу в честь своего предстоящего 80-летия. Артист готовит несколько сюрпризов для публики.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 октября 2021, 12:23 Источник: "Вечерний Ургант" Первый канал ✓ Надежный источник
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