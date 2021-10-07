"Вы не фотомодель!": раскорячившуюся Топурию спустили с небес

Кети Топурия отправилась за рубеж. Она опубликовала свежее фото и геолокацией "Шереметьево" и сопроводила публикацию эмоджи в виде самолетика.
На фото Топурия предстала в черной косухе из мягкой кожи, в обтягивающих легинсах и в стильных солнцезащитных очках. Также невозможно было не заметить роскошное обручальное кольцо на ее безымянном пальце.
Она сидела в непринужденной позе, раздвинув ноги. Поклонники отправили ей массу сердечек и комплиментов в комментариях. Однако кто-то остался недоволен.
"Вы так изменились"; "Новую песню представьте, вы певица, а не фотомодель", – написали фолловеры.
Ранее Кети Топурия показала семейный снимок, на котором предстала в окружении детей. Рядом с ней также был муж Лев Деньгов.
Напомним, солистка группы "A'Studio" 34-летняя Кети Топурия и 36-летний бизнесмен Лев Деньгов официально стали мужем и женой 20 ноября прошлого года. Пара устроила скромную церемонию бракосочетания, на которую были приглашены только самые близкие. Тогда Кети была уже на большом сроке беременности. В своем "Инстаграм" певица публиковала фото из загса, на которых предстала в белоснежном платье, открывающим плечи.
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