Резко постаревшая Мария Аронова всполошила народ

49-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге видео, в котором выглядит жутко постаревшей. Но первые опасения фолловеров развеялись, поскольку оказалось, что артистке наложили грим перед выходом на сцену.
Подписчики всполошились и очень активно отреагировали на забавный ролик. Россияне отметили как большой актерский талант, так и позитивную энергетику, которую излучает Мария Аронова.
Отметим, что знаменитость прекрасно исполняет не только комедийные, но и драматические роли. Мария Аронова очень востребована в профессии. В ее лично жизни тоже царит гармония. Звезда много лет замужем за супругом Евгением.
Напомним, артистка родила своего первого сына Владислава еще будучи студенткой театрального училища. Тогда она увлеклась своим одногруппником Владиславом Гандрабургом. Но мужчина покинул ее вскоре после рождения ребенка. В 2009 году стало известно, что бывший возлюбленный Марии Ароновой скончался. Также у актрисы есть дочь Серафима.
Владислав Гандрабура-младший считает своим отцом отчима, который с ранних лет был рядом. В 2011 году молодой человек закончил театральное училище и уже добился некоторых успехов в профессии.
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