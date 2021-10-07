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Шоу-бизнес
Трусики из страз и наклейки на сосках: Варнава возбудила россиян танцами без одежды

Трусики из страз и наклейки на сосках: Варнава возбудила россиян танцами без одежды

Накануне состоялась премьера нового провокационного шоу Екатерины Варнавы "Абсолютно нага". Несмотря на то, что съемка оказалась запрещена, некоторые кадры все-таки попали в Сеть.
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Некоторое время назад появилась информация о том, что артистка собирается запустить собственный спектакль. Сама Екатерина долго молчала, но все-таки опубликовала информацию на своей странице в "Инстаграме". Премьеру посетили многие звезды шоу-бизнеса, а на сайте уже активно продаются билеты. До вчерашнего мероприятия билеты стоили от 20 до 30 тысяч рублей. Теперь, чтобы попасть на шоу, придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей.

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 Екатерина Владимировна Варнава

Екатерина Владимировна Варнава актриса, телеведущая, участница и хореограф шоу Comedy Woman

Больше всего очарованная публика ожидала появления обнаженной Екатерины Варнавы. Анонсы не обманули: артистка и правда решилась на неожиданный шаг. Сперва она танцевала, пела, читала рэп, а затем заявила поклонникам, что без "десерта" они не останутся. Снимать происходящее было запрещено, но фото все-таки оказались в публичном доступе.

В кабаре оказались не только шикарные женщины, но и не менее роскошная обстановка. Все зрители расположились на мягких креслах и массивных диванах с подушками, а на каждом столике стояла бутылка дорогого шампанского. В конце шоу Варнава вдруг распахнула накидку из перьев и оказалась на сцене в одних трусах из страз. Тело знаменитости прикрывали лишь наклейки на сосках.

Поддержать коллегу пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди них оказалась и Ольга Бузова, поведение которой насторожило многих. Знаменитость танцевала в партере и даже не заметила Екатерину Варнаву, подошедшую к ней сзади. Артистка попросила пропустить ее, а в ответ получила нечто невнятное. "Я не иностранец", – заявила исполнительница. Виновница торжества подчеркнула, что этот факт был ей известен, но она желает поющей ведущей найти себе иностранца.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 октября 2021, 10:54 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость863298
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варнава сухая как рыба таранька На что там свотреть?
Гость872792
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Еще о каких дурных развлечениях напишите?
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