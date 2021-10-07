Трусики из страз и наклейки на сосках: Варнава возбудила россиян танцами без одежды

Накануне состоялась премьера нового провокационного шоу Екатерины Варнавы "Абсолютно нага". Несмотря на то, что съемка оказалась запрещена, некоторые кадры все-таки попали в Сеть.

Некоторое время назад появилась информация о том, что артистка собирается запустить собственный спектакль. Сама Екатерина долго молчала, но все-таки опубликовала информацию на своей странице в "Инстаграме". Премьеру посетили многие звезды шоу-бизнеса, а на сайте уже активно продаются билеты. До вчерашнего мероприятия билеты стоили от 20 до 30 тысяч рублей. Теперь, чтобы попасть на шоу, придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей.

Больше всего очарованная публика ожидала появления обнаженной Екатерины Варнавы. Анонсы не обманули: артистка и правда решилась на неожиданный шаг. Сперва она танцевала, пела, читала рэп, а затем заявила поклонникам, что без "десерта" они не останутся. Снимать происходящее было запрещено, но фото все-таки оказались в публичном доступе.

В кабаре оказались не только шикарные женщины, но и не менее роскошная обстановка. Все зрители расположились на мягких креслах и массивных диванах с подушками, а на каждом столике стояла бутылка дорогого шампанского. В конце шоу Варнава вдруг распахнула накидку из перьев и оказалась на сцене в одних трусах из страз. Тело знаменитости прикрывали лишь наклейки на сосках.

Поддержать коллегу пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди них оказалась и Ольга Бузова, поведение которой насторожило многих. Знаменитость танцевала в партере и даже не заметила Екатерину Варнаву, подошедшую к ней сзади. Артистка попросила пропустить ее, а в ответ получила нечто невнятное. "Я не иностранец", – заявила исполнительница. Виновница торжества подчеркнула, что этот факт был ей известен, но она желает поющей ведущей найти себе иностранца.

