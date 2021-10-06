"Ты не боишься? Тебе не страшно?": сын в ужасе от поступка пнувшей Пугачеву Гулькиной

"Я знаю целый ряд исполнительниц, которых услышала Алла Борисовна, и их не стало слышно. Кто-то скажет, что это миф. Нет!" – заявила недавно Наталия Гулькина в интервью Елене Ханге. Певица, правда, говоря эти слова, и подумать не могла, каким скандалом все обернется. Кто-то благодарил ее за смелость, кто-то клеймил и порицал. О резонансном заявлении с бывшей солисткой "Миража" корреспондент "Дни.ру" поговорил во время грандиозного музыкального фестиваля "Бархатный сезон" в сочинском гранд-отеле "Жемчужина".



"Когда я говорила про влияние Пугачевой, то не имела в виду конкретно себя, хотя многие именно так все поняли, – говорит Гулькина. – Просто я от многих коллег неоднократно слышала, что именно она помешала их карьере, и эти люди до сих пор держат на Пугачеву за это обиду. Например, про это в интервью рассказывала ныне покойная Валентина Легкоступова, жаловались Лика Стар и Игорь Наджиев, говорила Ангелина Вовк".

Певица признается. что реакция в прессе и обществе на ее слова оказалась неожиданной. "Мне позвонили несколько человек и поблагодарили, за то что я говорю правду и не боюсь, – вспоминает Гулькина. – Сначала я вообще не поняла, о чем речь. А потом оказалось, что эту фразу кто-то из журналистов выхватил из контекста и растиражировал, хотя у самого интервью с Хангой было всего 7 тысяч просмотров. Из мухи раздули слона – ничего ужасного я ведь не сказала! Мне бы, например, даже польстило, если бы меня считали всемогущей правительницей шоу-бизнеса".

Друзья Пугачевой ополчились на Гулькину. "Мне, признаться, все равно, – улыбается она. – Я столько хлебнула во время разборок с "Миражом", что научилась на негатив не обращать внимания".

"Я не хейтер, хайповать – не моя привычка, – заверяет Гулькина. – Я совершенно не планировала влезать в какой-то скандал, чтобы об этом все говорили и писали. Я даже отвыкла от такого внимания к своей персоне. Теперь, наверное, многие коллеги, которые считают меня скандалисткой, злорадно потирают ручки".

Рассказала Наталия и про реакцию на эту историю своих детей. "Не хотела сына расстраивать и говорить ему, но он сам увидел и спросил меня, что происходит, – вспоминает артистка. – А потом Леша задумчиво так спросил: "Ты не боишься? Тебе не страшно?" Успокоила его: "Язык мой – враг мой. Теперь уже бойся – не бойся, ведь все сказано. Накосячила – получила". Не зря же журналист Отар Кушанашвили предупреждал, что мое правдорубство до хорошего не доведет. А дочь за меня очень переживала. У нее есть возможность заходить в мой "Инстаграм" и она там даже удаляла какие-то нехорошие комментарии, которые могли меня обидеть, чтобы я не расстраивалась".