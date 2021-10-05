Укутанная бабушка Пугачева ошарашила россиян: Радости больше нет

Алла Пугачева уже достаточно давно покинула сцену и редко общается с пользователями Сети. Однако Максим Галкин часто показывает любимую супругу, а группы поклонников не отстают.

Одно из главных фанатских сообществ Аллы Борисовны опубликовало фотографию Примадонны на прогулке. На кадре она одета крайне тепло и смотрит в камеру. Исполнительница облачилась в три слоя одежды. На ней можно увидеть толстовку трендового мятного оттенка, розовую рубашку и длинный вязаный кардиган серого цвета. На голову артистка надела сиреневую кепку. Знаменитость славится любовью к головным уборам.

Многие пользователи Сети оценили внешний вид певицы. Они указали, что она выглядит очень свежо и молодо для своего возраста. "Супер, Алла", "Какая восхитительная женщина", "Вы просто вау", "Нет слов, как хороша", – прокомментировали подписчики. Некоторых из них заинтересовала подпись под фотографией.

Авторы публикации указали, что необходимо радоваться всегда, а, если поводов для радости нет, то причину следует искать в собственных ошибках. Поклонники поддержали их и поблагодарили за ценный совет. Нашлись и те, кого цитата крайне возмутила.

Некоторые подписчики сообщества полностью согласились с высказыванием. Другим же показалось, что снимок не соответствует подписи, так как артистка на нем выглядит печальной и уставшей. Тот факт, что Алла Пугачева закуталась в теплую одежду, якобы только усугубляет ситуацию. "Совет хороший, но на снимке у Вас усталое выражение лица, видно, что радости больше нет", "Не лучшая фотография, печальная и старая тут", "Какая радость? Фото вообще не про то", "Кто пишет эти глупости?" – возмутились пользователи.

