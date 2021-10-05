Укутанная бабушка Пугачева ошарашила россиян: Радости больше нет

Одно из главных фанатских сообществ Аллы Борисовны опубликовало фотографию Примадонны на прогулке. На кадре она одета крайне тепло и смотрит в камеру. Исполнительница облачилась в три слоя одежды. На ней можно увидеть толстовку трендового мятного оттенка, розовую рубашку и длинный вязаный кардиган серого цвета. На голову артистка надела сиреневую кепку. Знаменитость славится любовью к головным уборам.
Многие пользователи Сети оценили внешний вид певицы. Они указали, что она выглядит очень свежо и молодо для своего возраста. "Супер, Алла", "Какая восхитительная женщина", "Вы просто вау", "Нет слов, как хороша", – прокомментировали подписчики. Некоторых из них заинтересовала подпись под фотографией.
Авторы публикации указали, что необходимо радоваться всегда, а, если поводов для радости нет, то причину следует искать в собственных ошибках. Поклонники поддержали их и поблагодарили за ценный совет. Нашлись и те, кого цитата крайне возмутила.
Некоторые подписчики сообщества полностью согласились с высказыванием. Другим же показалось, что снимок не соответствует подписи, так как артистка на нем выглядит печальной и уставшей. Тот факт, что Алла Пугачева закуталась в теплую одежду, якобы только усугубляет ситуацию. "Совет хороший, но на снимке у Вас усталое выражение лица, видно, что радости больше нет", "Не лучшая фотография, печальная и старая тут", "Какая радость? Фото вообще не про то", "Кто пишет эти глупости?" – возмутились пользователи.
Популярные темы форума
ЮЛИЯ НАЧАЛОВА
Как сказать об этом матери?
Жуткая история
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Абдоминопластику стоит ли делать