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Шоу-бизнес
"Неизлечимо": Подольская заявила о состоянии изнуренного болезнью Преснякова

"Неизлечимо": Подольская заявила о состоянии изнуренного болезнью Преснякова

Певица прокомментировала состояние известного артиста. Наталья Подольская переживает за Никиту Преснякова.
прочитано 769 раз

Не так давно внук Аллы Пугачевой узнал, что нарвался на опасный недуг. У Никиты Преснякова нашли полипы в желчном пузыре, которые образовались вследствие неправильного питания. Артист открыто признавал, что его болезнь не поддается лечению и грозит удалением органа. Чтобы избежать нежелательных последствий, мужчина сел на диету и заметно сбросил вес. О состоянии исхудавшего родственника высказалась Наталья Подольская.

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По словам певицы, Никита Пресняков стал вегетарианцем, он уже давно не ест мясо. Звезда уверяет — ему очень нравится такой режим питания, никакого дискомфорта пища не доставляет. Кроме того, мужчина занимается спортом, чтобы поддерживать себя в тонусе.

Наталья Подольская отметила, что ее родственник живет вполне полноценно и гордится конституцией своего тела. Однако об ужасах недуга он не стал делиться с женой своего отца. "Я не знала о том, что это заболевание неизлечимо. В таком ракурсе мы это не обсуждали", — поделилась рыжеволосая знаменитость.

Наталья Подольская уверяет, что полипы в желчном пузыре не мешают Никите Преснякову работать. Певица считает, что мужчина пользуется спросом на различных проектах. Сейчас артист не забывает о карьере — играет на театральной сцене, снимается на телевидении.

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Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 октября 2021, 21:59 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость866439
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классный парень чтоб там шавки не тявкали
Ни певец, ни актер - некудышный
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Ни певец, ни актер - некудышный
1

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