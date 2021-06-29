"Завершили переливание крови": в семью Темниковой пришла беда

Любимый питомец Елены Темниковой оказался в реанимации после того, как на него напала стая собак.

Выпускница "Фабрики звезд" души не чает в своем четвероногом друге. Певица является счастливой хозяйкой полудикого кота породы Саванна F1 по кличке Нао. Накануне с животным случилась беда – на кота напали собаки и нанесли ему многочисленные повреждения. В результате любимец Елены Темниковой попал в реанимацию.

О случившемся несчастье исполнительница сама рассказала в своем инстаграм-аккаунте. Она сообщила, что коту понадобилось переливание крови, но донор быстро нашелся. Нао сделали операцию, которая прошла в штатном режиме.

"Друзья, спасибо за ваши слова поддержки. Он это чувствует и сражается. Завершили переливание крови," – написала певица.



Теперь Темникова надеется, что в ближайшие дни животное уже можно будет забрать домой. Однако нападение на Нао сильно потрясло Елену. Она призналась поклонникам, что весь день ревет и не может остановиться. Расстроенной певице было очень трудно записывать видео, но она нашла в себе силы поблагодарить фанатов за поддержку и извинилась за то, что не может в таком состоянии отвечать на многочисленные сообщения.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что с появлением кота в доме у Елены Темниковой развилась сильная аллергия на шерсть, но даже это не заставило артистку отказаться от любимца.