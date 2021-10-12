20 лет спустя: что стало с солистками группы "Тату" после распада

Все эти годы экс-солистки известной группы занимались своей карьерой, а теперь объявили о воссоединении

В начале нулевых группу "Тату", как и ее солисток Юлию Волкову и Елену Катину, знала не только вся Россия, но и многие другие страны. Популярный дуэт просуществовал больше 10 лет и распался в 2011 году из-за конфликтов в коллективе. Многие поклонники до сих пор задаются вопросом, как все это время жили участницы группы и что с ними стало спустя столько лет.

36-летняя Юлия Волкова начала строить сольную карьеру сразу после развала легендарного дуэта. Певица стала выпускать собственные треки, записала несколько дуэтов с Биланом и даже выступила вместе с ним на "Евровидении".



После хорошего начала сольной карьеры Юлии пришлось взять паузу — у нее нашли рак щитовидной железы. После операции по удалению опухоли, которая прошла не совсем гладко, Волкова долго восстанавливала голос.

В 2010 году артистка развелась со своим супругом Парвизом Ясиновым, от которого, за три года до этого, родила сына. В 2018 из социальных сетей Волковой поклонники узнали, что певица вышла замуж во второй раз, однако о личности ее нового мужа мало что известно.

Вторая экс-солистка "Тату", 37-летняя Елена Катина, после распада группы также занялась сольной карьерой и вскоре переехала в Америку. За годы в самостоятельном плавании Катина успела выпустить большое количество треков, выступить на благотворительном концерте в поддержку детей, которые пострадали от цунами в Японии в марте 2011 года, и поучаствовать в шоу "Маска".

В 2013 году Елена вышла замуж за рок-певца из Словении Сашо Кузмановича, через два года у супругов родился сын, а еще через четыре года они развелись.

Сейчас поклонники "Тату" обсуждают возрождение группы в следующем году, о котором Катина недавно сообщила в своем инстаграм-аккаунте. Однако все оказалось не так радужно. Сергей Галоян, автор песен "Тату", заявил, что не разрешит девушкам исполнять написанные им треки. А музыкальный критик Сергей Соседов считает, что время группы давно ушло.