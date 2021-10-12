"Хочет застрелить": Закадрившая миллионера солистка "Тату" трясется от угроз

Рыжеволосая певица сообщила о страшных посланиях. Лена Катина из группы "Тату" боится за жизнь.

В начале 2000-х группа "Тату" была на пике популярности и занимала первые строчки музыкальных чартов. Подростки расклеивали плакаты с изображением участниц звездного дуэта, мечтая быть на них похожими. Судьба по-разному распорядилась жизнью ярких солисток — Юля Волкова дважды перенесла рак и подорвала здоровье, а вот ее партнерша Лена Катина сумела занять место под солнцем. Звезда построила успешную карьеру в Америке и закрутила роман с долларовым миллионером Дмитрием Спиридоновым.

И хотя в любовных отношениях у солистки "Тату" все прекрасно, жуткие угрозы со стороны не дают ей покоя. Дело в том, что среди поклонников девушки встречаются не совсем адекватные личности. Бывали и такие случаи, когда на сцену пробирались люди с ножом. "А недавно в Польше один человек сначала писал мне о своей любви, а потом — что хочет застрелить и купил оружие", — рассказала в свежем интервью Лена Катина.

Шокирующие письма заставили певицу принять экстренные меры, да и другие люди советовали ей отказаться от выступления за границей. Звезда "Тату" хоть и затряслась от страха, но не сдалась из-за провокаций. Она обратилась в полицию, чтобы охрану усилили, и отправилась на концерт вопреки всему. К счастью, мероприятие прошло без инцидентов. Однако насколько серьезны намерения того самого фаната с ружьем, пока не известно.