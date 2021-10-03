"Соберемся с силами и попробуем жить дальше": Собчак в шоке от неожиданной новости о Боне

Известная российская телеведущая, модель, блогер, бизнесвумен Виктория Боня больше года призывала граждан ни в коем случае не вакцинироваться от коронавирусной инфекции, поскольку верила в то, что это чипирование населения.

Кроме того, Боня всегда боялась, что женщинам прививка от ковида грозит бесплодием, поэтому всячески предостерегала своих фанаток от вакцинирования и просила серьезно отнестись к ситуации.

Также Боня в течение года писала в своих социальных сетях о том, что она не против прививок в целом, однако это всегда должно быть добровольное решение, а не обязательным фактором для того, чтобы путешествовать, работать или, хотя бы, ходить по кафе и ресторанам.

Тем не менее, несмотря на строгие убеждения ведущей, недавно Боня сообщила о том, что она все-таки поставила прививку.

"Сегодня прививку от COVID-19 пришлось поставить. В Европе строго с этим не только из-за путешествий, но и по работе. Я против принудительной медицины. Но выбора просто нет", – пожаловалась модель.

Ксения Собчак, которая любит выкинуть колкий комментарий в адрес ведущей, не оставила без внимания и эту ситуацию. В своем Telegram-канале бывший кандидат в президенты иронично высказалась о поступке Бони.

"Да, это случилось. Боня привилась и чипировалась. Событие, масштаб которого буквально невозможно переоценить. Жизнь разделилась на до и после, но давайте соберемся с силами и попробуем жить дальше", – высмеяла Собчак Боню.

