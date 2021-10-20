"Не успела поговорить": Варнава рассказала об уходе любимого человека

Звезда Comedy Women считает, что в жизни не стоит жалеть ни о чем. При этом она до сих пор чувствует себя виноватой перед ушедшим отцом.



В последнем интервью Екатерина Варнава заговорила о самом личном. Известно, что она очень любит свою маму и беспокоится о ее здоровье. Не так давно она призналась, что каждый день общается с родительницей по телефону. Больше всего она боится, что с ней может что-то произойти. Они часто проводят время вместе, но с избранником знаменитости еще не познакомилась.

В жизни знаменитости, которую все привыкли видеть веселой и вечно шутящей, было многое. Она прошла через серьезную травлю в школе и пошла в КВН лишь потому, что ее посчитали смешной. В тот момент будущей звезде хотелось любыми путями завести знакомства в университете, чтобы не было повторения тяжелых прошлых лет. Тогда никто и не мог предугадать, что вскоре именно юмор станет ее профессией.

Несколько лет назад из жизни ушел любимый отец Екатерины Варнавы. Долгое время он был в тяжелом состоянии. В какой-то момент ей нужно было уехать по работе, вернуться вовремя она не успела. Она приехала, когда родителя уже везли в реанимацию. "Если бы я приехала на несколько часов раньше", – грустно сказала она.

Юмориста подчеркнула, что полностью осознает: лишь этот момент в ее жизни уже нельзя вернуть. Из-за съемок она даже "не успела поговорить" с любимым человеком. Вспоминать это время она не любит. Тогда она потеряла сразу нескольких близких.

