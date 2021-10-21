Избивающий жен Башаров признался в любви к видному мужчине: Дорогой, единственный!

Марат Башаров долгое время не давал интервью. Теперь артист появился в программе у Алены Жигаловой.

Журналистка вспомнила, что впервые увидела актера в фильме Никиты Михалкова, "Сибирский цирюльник". Она поинтересовалась, как он, будучи начинающим и неизвестным, попал сразу в картину к такому режиссеру. Марат рассказал, что впервые снялся у Никиты Сергеевича еще в студенческие годы.

Тогда артист исполнил эпизодическую роль в фильме "Утомленные солнцем", а позднее началась история их сотрудничества и дружбы. Он отметил, что пожелал бы каждому артисту поработать с Никитой Михалковым, так как он является уникальным человеком и артистом. "Желаю, чтобы каждому достался кусок", – указал восхищенный артист.

Марат Башаров рассказал, что у Никиты Михалкова своя, совершенно особенная манера общения на площадке. Он якобы долго не объясняет, что нужно делать, а показывает на собственном примере. При этом сыграть так, как это делает он, не удается никому. Марат подчеркнул, что подход он находит к любому человеку: может и надавить, и анекдот рассказать.

"Дорогой, бесценный, единственный!" – признался в любви артист. Башаров рассказал, что сейчас они состоят в достаточно близких отношениях. Однажды он даже играл против режиссера в теннис. По его словам, Никита Сергеевич постоянно одерживал победу.

