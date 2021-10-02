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Шоу-бизнес
"Ого!": Орбакайте показала свою упругую грушу

"Ого!": Орбакайте показала свою упругую грушу

Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками новым увлечением.
прочитано 65 раз

Артистка постоянно радует подписчиков блога кадрами из своей жизни. Она поделилась снимком из спортивного зала, где позирует в форме рядом с упругой боксерской грушей. Очевидно, дочь Примадонны нашла новое хобби и решила заняться единоборствами. "В полной готовности ко всему новому и интересному", – написала под фото Кристина. Судя по всему, в зал певица собирается ходить вместе с мужем, она отметила его под фото в роли фотографа.

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Поклонники оценили начинание Орбакайте и осыпали звезду комплиментами. "Ого!", "Ничего себе", "Необычная Кристина", "Утонченная красавица!" "Так держать", – не устают восхищаться комментаторы. Фанаты не перестают восхищаться тому, как 50-летняя звезда успевает совмещать карьеру, семью и хобби и при этом так отлично выглядеть.

Кристина Орбакайте старается быть максимально откровенной с подписчиками. Недавно она рассказала, что у ее дочки Клавдии бывают проблемы с домашним заданием. Девочка пошла по стопам звездных родственников – она поет на трех языках. Однако со школьной программой иногда возникают сложности. Орбакайте рассказала, что помогает наследнице с заданиями по русскому, а муж следит за выполнением заданий по математике и иностранным языкам.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 2 октября 2021, 23:58 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кристину Орбакайте сняли в откровенной комбинации и парике

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