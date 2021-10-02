"Ого!": Орбакайте показала свою упругую грушу

Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками новым увлечением.

Артистка постоянно радует подписчиков блога кадрами из своей жизни. Она поделилась снимком из спортивного зала, где позирует в форме рядом с упругой боксерской грушей. Очевидно, дочь Примадонны нашла новое хобби и решила заняться единоборствами. "В полной готовности ко всему новому и интересному", – написала под фото Кристина. Судя по всему, в зал певица собирается ходить вместе с мужем, она отметила его под фото в роли фотографа.

Поклонники оценили начинание Орбакайте и осыпали звезду комплиментами. "Ого!", "Ничего себе", "Необычная Кристина", "Утонченная красавица!" "Так держать", – не устают восхищаться комментаторы. Фанаты не перестают восхищаться тому, как 50-летняя звезда успевает совмещать карьеру, семью и хобби и при этом так отлично выглядеть.

Кристина Орбакайте старается быть максимально откровенной с подписчиками. Недавно она рассказала, что у ее дочки Клавдии бывают проблемы с домашним заданием. Девочка пошла по стопам звездных родственников – она поет на трех языках. Однако со школьной программой иногда возникают сложности. Орбакайте рассказала, что помогает наследнице с заданиями по русскому, а муж следит за выполнением заданий по математике и иностранным языкам.