"Очень тяжело": Кикабидзе не может прийти в себя после смерти жены

Вахтанг Кикабидзе тяжело перенес смерть жены, но родственники не оставляют его одного

Известный грузинский певец, автор песен, актер и политический деятель Вахтанг Кикабидзе недавно пережил страшное горе. В возрасте 89 лет скончалась его супруга, с которой возлюбленные прожили вместе почти 60 лет, заслуженная артистка Грузии Ирина Кебадзе.

Артист признался, что смерть супруги стала для него большой неожиданностью и повергла его в шок. Он с трудом перенес новость о кончине жены и до сих пор сильно страдает от такой большой потере.

Известно, что сейчас певец еле держится на ногах, так как семейная трагедия сильно подкосила его физическое и моральное состояние.

Близкие Вахтанга Кикабидзе сообщают, что они переживают за его здоровье и признаются, что не знают, как он выдержит все происходящее. Однако родственники и друзья обещают, что не оставят его одного. Они стараются всегда быть рядом и поддерживают его.

"Очень тяжело, не знаю, как он это выдержит", – рассказала Нани Брегвадзе.

Также представители из окружения семьи Кикабидзе и Кебадзе сообщили о том, что, на их удивление, в последнее время супруга певца, когда она еще была жива, была сильно замкнута в себе. Причина такого поведения артистки никому неизвестно – она не жаловалась ни на здоровье, ни на плохое поведение. Тем не менее, перед смертью она была другой, не такой, как раньше.