Демонстрировали близость: звезда КВН публично целовала Цискаридзе

Артист балета Николай Цискаридзе накануне посетил театр-кабаре Crave. 47-летний танцовщик пришел, чтобы оценить выступление звезды КВН Екатерины Варнавы. В постановке режиссера Василия Козаря "Абсолютно нага" она играет главную роль.
Варнава с большим уважением и любовью относится к Цискаридзе, поэтому очень обрадовалась его визиту. При встрече Екатерина, не обращая внимания на публику, набросилась на Николая Максимовича с поцелуями. Кадры, на которых артисты демонстрируют близкую дружбу, уже попали в Сеть – их опубликовал сам Цискаридзе.
Знаменитости познакомились в 2020 году на съемках проекта телеканала НТВ "Танцы со звездами". Варнава была любимицей сидящего в жюри Цискаридзе. Николая Максимовича восхищало то, как усердно и ответственно Екатерина подходит к работе.
Однажды во время выступления в "Танцах со звездами" звезда КВН и ее партнер рухнули на пол. Екатерина Варнава получила серьезные травмы, однако продолжила танцевать, превозмогая сильную боль. Выдержка и сила духа артистки растрогали Николая Цискаридзе. Танцовщик, который никогда не плачет, в тот момент даже прослезился.
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