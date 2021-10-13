"Это санфаянс": реставрированные за миллион челюсти Нагиева напомнили унитаз

Звезда сериалов "Физрук" и "Чикатило" Дмитрий Нагиев тщательно следит за внешностью. 54-летний артист держит тело в форме и периодически посещает стоматолога.
По слухам, за керамическую реставрацию верхней и нижней челюсти Нагиев отдал не менее миллиона рублей. С некоторых пор у звезды идеально ровные и ослепительно белые зубы.
В личном микроблоге Дмитрий опубликовал фото из стоматологического кабинета. Судя по всему, искусственным клыкам знаменитости требуется "техобслуживание".
В кадре накрытый пеленкой Нагиев сидит в кресле. Его губы растягивают пластиковый роторасширитель и трубка. Глаза знаменитости защищены очками из оранжевого пластика.
Под снимком Нагиев отметил, что отправляется в космос без ракеты. Дескать, таким образом он готовится к полету. "Проверка на тягучесть губ. Лечу без багажа, только ручная кладь. Как думаете, унылые, пора?" – спросил актер поклонников.
Подписчики между тем, в комментариях обсуждали идеальные зубы Нагиева. По мнению обитателей интернета, челюсти знаменитости выглядят слишком уж ненатурально и напоминают своей белизной унитаз.
"Зубы хорошие, видно, что не свои", "Ага😂😂😂 У Дмитрия нижний ряд раньше заборчиком был (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как же не свои, если купил за свои😂", "Фига се там фарфора", "Это санфаянс😂", "цирконий", "дээ, дорогО-богатО )", "как унитаз", "Это еще молочные не выпали)))", "Классные бивни, ляма два поди👍", – пишут Нагиеву фанаты.
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