Экс-солист группы "Корни" получил главную роль в сериале

Знаменитость снимется в многосерийном фильме "Историк". Производством ленты занимается телеканал ТВ-3. Павел Артемьев сыграет Андрея Викторовича Изворина. Герой экс-звезды "Корней" создает комиксы под псевдонимом Хантер.
Рисованием Изворин занимается в свободное от работы время. Днем Андрей преподает историю в вузе. Он влюблен в свой предмет. Герой исследует теорию цикличности и считает, что она применима к криминалистике. Персонаж Павла Артемьева считает, что преступление, за которое понес ответственность невиновный, обязательно повторится в будущем.
Андрей Изворин оказывается втянутым в неприятности. Его подозревают в преступлении из-за одного из созданных им комиксов. Герой подключается к расследованию и берется консультировать сыщиков.
Над сериалом "Историк" работают режиссеры Александр Данилов и Олег Кириченко. Главную женскую роль в ленте исполняет Мария Луговая. Она известна работой в многосерийном фильме "Перевал Дятлова".
Премьера картины намечена на 2021 год. Сериал "Историк" покажут на телеканале ТВ-3.
Напомним, Павел Артемьев прославился участием в проекте "Фабрика звезд". Он стал одним из победителей шоу. В 2010 году вокалист покинул группу "Корни".
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