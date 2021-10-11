"Мешает ему": Федункив рассказала о жалобах молодого мужа

50-летняя Марина Федункив счастлива в браке с 37-летним Стефано Маджи. И все же есть то, что беспокоит итальянца.



Актриса отметила, что они с возлюбленным поженились как взрослые и состоявшиеся люди. По словам звезды, они притерлись друг к другу. Марина Федункив отметила, что между ними нет такого, чтобы кто-то кому-то определил обязанности, а потом ругал, если они не выполнены.

Артистка также поведала, что они с супругом разделили между собой бытовые обязанности. Так, мужчина готовит и убирает. Иногда Марина Федункив все-таки балует возлюбленного вкусными блюдами собственного приготовления.

Но есть то, что беспокоит мужа знаменитости. Дело в том, что Стефано далек от мира шоу-бизнеса, но все же готов терпеть издержки звездного статуса избранницы. Марина Федункив призналась, что ее публичность скорее мешает мужу.

Маджи постоянно названивают и донимают журналисты, на деловых встречах в ресторанах подходят незнакомые люди и просят сфотографироваться. Становиться частью светской тусовки Стефано не намерен, заверила артистка.

Напомним, свадьба звезды с итальянцем состоялась летом этого года. Влюбленные скрепили свои отношения узами брака в одном из московских МФЦ. Медовый месяц супруги провели на родине мужчины в Италии. Познакомились же Марина Федункив и Стефано Маджи два года назад на дне рождения общего друга.