"Отвратительно": Федункив о поведении молодого мужа после свадьбы

Марина Федункив рассказала, как ей живется с молодым мужем в браке.

50-летняя юмористка счастлива в браке с 37-летним супругом-итальянцем. Однако злые языки то и дело сочиняют слухи о разладе в семье и фиктивном браке. Марина рассказала, что в семейной жизни у нее идиллия, а разница в возрасте совсем не заметна. Артистка поделилась в интервью откровением о том, чем же покорил ее сердце Стефано.

По словам Федункив, ее муж всегда галантен и не делает подарков, чтобы загладить вину. "Сделал сюрприз-подарок, а потом можно вести себя отвратительно до следующего сюрприза. Ни в коем случае, Стефано не такой", – радуется Марина. Маджи ведет себя как настоящий джентльмен, с которым жена чувствует себя всегда любимой.

В традициях европейских семей Стефано взял на себя половину работы по дому – он готовит и убирается. Марина так счастлива и влюблена, что даже готова завести с молодым супругом детей. Признается, что это у них в планах.

Личная жизнь Марины Федункив приковала к себе внимание общественности, потому что до счастливого брака со Стефано у нее на личном фронте все было не очень хорошо. 13 лет гражданского брака с наркозависимым сильно ее подкосили. Но сама Марина считает, что если бы ее личная жизнь сразу была удачной, в карьере бы она ничего не добилась.