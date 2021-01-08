Легкие поражены на 75%: друзья раскрыли правду о состоянии госпитализированного Грачевского

Борис Грачевский оказался в больнице за несколько дней до Нового года. Режиссеру, который боролся с ковидом на дому, потребовалась помощь медиков, потому что его состояние стало ухудшаться. Как чувствует себя основатель киножурнала "Ералаш" спустя почти две недели после госпитализации, рассказали журналистам его друзья.

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