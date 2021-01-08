Галкину и Пугачевой состригли волосы на Рождество

В честь православного праздника члены дружной семьи Примадонны обновили внешность. Алла Пугачева и Максим Галкин постриглись.

Рождество стало для семейства Максима Галкина поводом для изменений. В своем инстаграм-канале юморист опубликовал видео, на котором он, Алла Пугачева, а также Гарри и Лиза Галкины хвастаются преображением. Знаменитая пара вместе с детьми воспользовалась парикмахерскими услугами, чтобы избавиться от нежелательных волос на голове.

Сначала на камеру высказался сын Примадонны, который был необыкновенно рад результату стрижки. В кадре мальчик то и дело поправлял уложенную набок челку, рассматривая себя на экране смартфона. Гарри попросил обратить внимание не только на свои волосы, но и на обновленную шевелюру своего отца, который довольно улыбался, глядя в объектив. Женская половина семейства тоже решила похвастаться переменами. Лиза Галкина заявила, что ей укоротили кончики, и протянула к камере одну из своих густых косичек. В тени счастливых родственников оказалась Алла Пугачева, которая показала слегка взлохмаченные стриженные пряди.

7 января семья комика и певицы успела уделить время и зимним забавам. Максим Галкин записал ролик о том, как маленькая Лиза катается на снежной горке, пока он вместе с сыном Гарри убирает лопатами снег. Алла Пугачева не составила компанию своей веселой родне во время записи видео на улице.