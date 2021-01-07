Уличенная в рекламе китайских подделок Собчак взорвалась: Для лохов разъясняю

Накануне на ютуб-канале Ксении Собчак вышел новый ролик, в котором она сделала рекламу китайского мебельного завода. Проплаченный сюжет возмутил общественность, а звезду даже обвинили в продаже народу "пали".

В телеграм-каналах начали активно обсуждать, что телеведущая опустилась на самое дно, согласившись рекламировать реплики известных мебельных брендов. По мнению светских хроникеров, советовать классную фабрику с китайскими подделками – это все равно, что рекламировать паленую сумку "Эрмес".

Ксения Собчак за словом в карман не полезла и жестко ответила всем, кто посмел уличить ее в нечистоплотности. Также она объяснила разницу между "подделкой" и похожим дизайном.

"Для лохов разъясняю еще раз: подделка -это когда условная Ксения Бородина рекламирует "биркин" как настоящий, и при этом "как на настоящем" биркине написано заветное hermes (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала журналистка.

Ксения Собчак привела в пример вещи фирмы Zara, которая удачно штампует актуальные вещи, изначальный дизайн которых был придуман в люксовом сегменте. "Вся эта мебель – made in china, похожая по дизайну. Это Zara в мире мебели и стыдного тут ничего нет", – уверена телеведущая.