Уличенная в рекламе китайских подделок Собчак взорвалась: Для лохов разъясняю

В телеграм-каналах начали активно обсуждать, что телеведущая опустилась на самое дно, согласившись рекламировать реплики известных мебельных брендов. По мнению светских хроникеров, советовать классную фабрику с китайскими подделками – это все равно, что рекламировать паленую сумку "Эрмес".
Ксения Собчак за словом в карман не полезла и жестко ответила всем, кто посмел уличить ее в нечистоплотности. Также она объяснила разницу между "подделкой" и похожим дизайном.
"Для лохов разъясняю еще раз: подделка -это когда условная Ксения Бородина рекламирует "биркин" как настоящий, и при этом "как на настоящем" биркине написано заветное hermes (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала журналистка.
Ксения Собчак привела в пример вещи фирмы Zara, которая удачно штампует актуальные вещи, изначальный дизайн которых был придуман в люксовом сегменте. "Вся эта мебель – made in china, похожая по дизайну. Это Zara в мире мебели и стыдного тут ничего нет", – уверена телеведущая.
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