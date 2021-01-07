Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей года

Рядом с Заворотнюк: подробности похорон онкобольного Буйнова
Лучше всех: дети несут цветы и игрушки к могиле внезапно умершего Галкина
Растолстевшего донельзя Николаева пришибло смертью
Кудрявцеву с инсультом увезли в больницу после известия об уходе партнера
Стало известно о сильном давлении на Эрнста после позора в Новый год
партнеры
Четверг
7 января
Лента новостей
22:06
"Есть показатели беременности": всплыли сенсационные данные о семье Королевой и Глушко после скандала с изменой
20:14
Известный ведущий показал редкие кадры с погибшим Колтовым
17:55
"Деградация жанра": известный артист крепко приложил Петросяна
17:52
Сломала шею: дочь Меладзе в больнице
17:36
Уличенная в рекламе китайских подделок Собчак взорвалась: Для лохов разъясняю
17:14
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
16:56
Политолог Журавлева о расколе общества в США: Байдену обеспечены проблемы во время правления
16:51
Королеву закидали камнями за срамной вид: От Наташи ничегошеньки нет
16:39
Недетский сюрприз от 11-летней дочери шокировал Пересильд
15:48
Володин заявил о глубочайшем кризисе политической системы США
15:41
Боливия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"
15:32
Лукашенко призвал белорусов не повторять 2020 год
15:08
"На Новый год избил любимый сын": Садальский рассказал о трагедии известной актрисы
15:01
Пынзарь шикует на фоне закрытия "Дома-2"
14:20
Ягудин отреагировал на слухи о романе с Карпович
14:14
Покинувший "Битву экстрасенсов" Сафронов нанес ответный удар
14:08
Пугачева вкатила дочери Успенской за матерщину
13:50
Загитову заметили в объятиях сорокалетнего мужчины
13:46
Трамп объявил о готовности покинуть президентский пост 20 января
13:37
Какой красоткой была: Алину Кабаеву сняли в прозрачном бикини
13:21
Меган Маркл отказалась от своей фамилии
13:17
Молодая жена Петросяна пустилась во все тяжкие
12:39
Ягудин и Тотьмянина отказываются от рождения сына
12:35
Ребенку Бони сожгли руки: Плачет, больно
12:28
Обозреватель Рудковский: Отставка Лукашенко и транзит власти – вряд ли события ближайших месяцев
12:13
Вылитая Шишкова: перетянутую Борисову спутали с экс-любовницей Тимати
12:08
Донцова вышла на связь после сообщения о смерти
11:53
Асмус после пышного торжества оправдала Харламова: Праздновал день рождения дочери отдельно от тела
11:24
Болезнь уложила ослабевшую Сябитову в постель
11:16
Бузова выставила торчащие ребра после травли
10:59
Хлебнувшая горя из-за слитых секретов Ксения Собчак: Я не посылаю подругам голые фото
10:43
Появились данные о состоянии тяжелобольного Ланового
10:31
"Момент великого бесчестья и позора": Обама обратился к Траму после штурма Капитолия
08:29
Как тебе такое, Агата? Разлучница Карпович перестала скрывать чувства к Прилучному
06:48
"Ради детей": Айза Долматова простила бывшего мужа
05:19
"Порешали вопросы": задолжавший налоговой Деревянко похвастался влиятельными друзьями
04:05
Рита Дакота убежала от балийских пограничников
02:39
"Принцесса фотошопа": переделанная Решетова вызвала оторопь
00:32
Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 января 2021 года
23:08
"Прекрасно сложен": втянутого в гей-скандал Цискаридзе облизали с ног до головы
22:33
Стало известно о способности коронавируса проникать в мозг
22:29
Володин осудил заявление британского посла в США о пандемии
22:09
Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
20:14
Песков поделился подробностями романа с Навкой: Пришлось завоевывать
17:55
Поставка российской вакцины "Спутник V" одобрена в Сербии
17:41
Лещенко и Ротару больше не нужны: "Голубой огонек" прошел мимо телезрителя
17:37
Эксперт Дзермант раскрыл детали политической реформы в Белоруссии
17:28
"Все решения прозрачные": как работает Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями
16:43
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
15:44
Транзит власти Лукашенко намечен на 2022 год – обозреватель Лавриненко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лещенко и Ротару больше не нужны: "Голубой огонек" прошел мимо телезрителя
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
В жизни Шепелева произошло поворотное событие на новогодних праздниках
Народ всполошился: что случилось с Брежневой на праздниках
Киркорова одолела страшная депрессия
"Прекрасно сложен": втянутого в гей-скандал Цискаридзе облизали с ног до головы
Шоу-бизнес

"Есть показатели беременности": всплыли сенсационные данные о семье Королевой и Глушко после скандала с изменой

Наташа Королева и Сергей Глушко. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Афина Март

Афина Март блогер

 Профессиональный дипломированный астролог, таролог, создатель и преподаватель авторской школы мантики, телеведущая (программа "Знаки Судьбы", "Семейный гороскоп"), постоянный автор-эксперт газеты "Оракул" и автор в изданиях "Гороскопы и Предсказания", "Тайны ХХ века", "Советы Оракула"
Прошедший 2020 год стал турбулентным для певицы Наташи Королевой и ее мужа Тарзана Глушко. Адюльтерный семейный скандал, который был вынесен на подмостки практически всех ток-шоу изрядно повеселили народ и скрасил досуг во время карантинных ограничений.
прочитано 824 раза

Сразу расставлю все точки над i. Эту пару разделитель невозможно. Они созданы друг для друга (ну может иногда и еще для кого-нибудь). Но, ведь исключение из правила лишь подтверждает правило?

ПО ТЕМЕ

Полуголый Тарзан выставил интимное место на всеобщее обозрение

Королеву закидали камнями за срамной вид: От Наташи ничегошеньки нет

 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

 Сергей Витальевич Глушко (Тарзан)

Сергей Витальевич Глушко (Тарзан) актёр

В гороскопе Наташи Королевой очень выделен знак Близнецы. Четыре важнейшие планеты находятся в этом знаке Венера, Меркурий и стационарный Сатурн практически в одном градусе, и конечно, – Солнце.

Эмоции, игривость, ребячливость и ветреность буквально зашкаливают. Общение, калейдоскопическая смена впечатлений необходимы, как воздух. Благодаря сдерживающему фактору Сатурна Наташа Королева ведет себя прилично, или, по крайней, мере пытается это делать.

Благодаря структурирующему Сатурну у Наташи присутствует удивительная работоспособность. Луна, Меркурий, Венера Сатурн очень скоростные в гороскопе Наташи, а это значит, что многие действия совершает эмоционально, молниеносно, не удосуживаясь проанализировать и подумать. Вместе с тем присутствует явная расчетливость и желание выжать из лимона (из мужчины, из ситуации) все до капли и даже больше. Меркурий в соединении с Венерой в Близнецах достаточно меркантильная и хабалистая парочка. Приврать, преувеличить, схитрить – раз плюнуть! Непотопляемая хохотушка может выкрутиться из любой ситуации и всегда с бонусами.

Позитивные аспекты от Урана и Юпитера дают невероятную поддержку и жизнелюбие. Конечно, ракета по имени Наташа использует топливо по имени Людмила (мама). Именно мама стала генератором и стартовым космодромом.

Восходящий Телец и Луна в первом доме предполагают домовитость, стремление к дорогой и богатой жизни. Вместе с тем, они же являются головной болью Наташи, поскольку дают предрасположенность легко набирать вес.

Есть в гороскопе ложка дегтя – стационарный, практически с нулевой скоростью (заболевающий) разворачивающий в ретроградное движение. Что это значит? Постоянное неудовлетворение достигнутым и желание большего взамен того, что есть, и, конечно, стремление к высокой планке во всем: не допрыгну, так хоть коснусь.

Оппозиция Солнце-Нептун на линии личного и партнерских домов – идеализация партнера или невозможность поверить в любовь? И то, и другое! Прежде чем бросить камень в другого, стоит посмотреть, не бросаешь ли его в зеркало. Марс в Рыбах предполагает идеального партнера по этому знаку.

Тарзан Глушко – родился под зодиакальным знаком Рыбы. Что и требовалось доказать. От добра добра не ищут. Марс очень напряженно аспектирован. Квадрат с Солнцем, с Меркурием, с Венерой и с Сатурном. Мужчины всегда источник проблем и причина головной боли Наташи. Ревность, ссоры, выяснения отношений. Вместе с тем этот же аспект дает привлекательность, сексапильность, и активность в инициации отношения.

В 2021 году Наташе Королевой исполняется 48 лет. Возраст, когда все больше полагаются на косметику и чувство юмора. Полагаю, что и то, и другое у Наташи в избытке.

Дирекционный Плутон на границе дома брака предполагает и сожжение мостов, и восстание из пепла. Полагаю, что брак Наташи Королевой имеет все шансы обновиться, как птица Феникс, расправить крылья и взлететь с новой взлетной полосы. Прослеживается тенденция активизации семейной темы, домашнего уюта и комфорта. В гороскопе также есть показатели беременности (дирекционное Солнце в доме зачатия). Но решится ли? Год будет насыщенным на выступления, на путешествия. Карьерная волна набирает силу и Наташа уже стоит на доске серфингиста, хотя многим кажется, что это доска гладильная. Не дождетесь!

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

7 января 2021, 22:06 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

комментарии

Ответить:

ТИНА
Ответить
Господи,да как же они надоели Неужели больше никого другого нельзя найти Пусть себе живут.какое кому дело до них Да ,деньги не пахнут,поэтому лезут в любое сми,чтрбы капали и капали миллионы-шмондрикососы!
1

Популярные темы форума

Политика

Политолог Журавлева о расколе общества в США: Байдену обеспечены проблемы во время правления
Лукашенко призвал белорусов не повторять 2020 год
Трамп объявил о готовности покинуть президентский пост 20 января
Обозреватель Рудковский: Отставка Лукашенко и транзит власти – вряд ли события ближайших месяцев

Шоу-бизнес

"Деградация жанра": известный артист крепко приложил Петросяна
Сломала шею: дочь Меладзе в больнице
Уличенная в рекламе китайских подделок Собчак взорвалась: Для лохов разъясняю
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг

Проишествия

Вскрылись подробности жуткого убийства хореографа в Москве
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Пугачева вкатила дочери Успенской за матерщину

Артистка выразила недовольство
Шоу-бизнес

"На Новый год избил любимый сын": Садальский рассказал о трагедии известной актрисы

Наследник звезды покончил с собой
Шоу-бизнес

Загитову заметили в объятиях сорокалетнего мужчины

Фигуристка назвала имя нового принца
Шоу-бизнес

Появились данные о состоянии тяжелобольного Ланового

Актер все еще в больнице

Гороскоп

Гороскоп на январь 2021 года
Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2020 года
Гороскоп для Рыб на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева назвала главную проблему в своей жизни
"Я лежал в реанимации": Плющенко рассказал о тяжелой болезни
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+