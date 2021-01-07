"Есть показатели беременности": всплыли сенсационные данные о семье Королевой и Глушко после скандала с изменой

Прошедший 2020 год стал турбулентным для певицы Наташи Королевой и ее мужа Тарзана Глушко. Адюльтерный семейный скандал, который был вынесен на подмостки практически всех ток-шоу изрядно повеселили народ и скрасил досуг во время карантинных ограничений.



Сразу расставлю все точки над i. Эту пару разделитель невозможно. Они созданы друг для друга (ну может иногда и еще для кого-нибудь). Но, ведь исключение из правила лишь подтверждает правило?

В гороскопе Наташи Королевой очень выделен знак Близнецы. Четыре важнейшие планеты находятся в этом знаке Венера, Меркурий и стационарный Сатурн практически в одном градусе, и конечно, – Солнце.

Эмоции, игривость, ребячливость и ветреность буквально зашкаливают. Общение, калейдоскопическая смена впечатлений необходимы, как воздух. Благодаря сдерживающему фактору Сатурна Наташа Королева ведет себя прилично, или, по крайней, мере пытается это делать.

Благодаря структурирующему Сатурну у Наташи присутствует удивительная работоспособность. Луна, Меркурий, Венера Сатурн очень скоростные в гороскопе Наташи, а это значит, что многие действия совершает эмоционально, молниеносно, не удосуживаясь проанализировать и подумать. Вместе с тем присутствует явная расчетливость и желание выжать из лимона (из мужчины, из ситуации) все до капли и даже больше. Меркурий в соединении с Венерой в Близнецах достаточно меркантильная и хабалистая парочка. Приврать, преувеличить, схитрить – раз плюнуть! Непотопляемая хохотушка может выкрутиться из любой ситуации и всегда с бонусами.

Позитивные аспекты от Урана и Юпитера дают невероятную поддержку и жизнелюбие. Конечно, ракета по имени Наташа использует топливо по имени Людмила (мама). Именно мама стала генератором и стартовым космодромом.

Восходящий Телец и Луна в первом доме предполагают домовитость, стремление к дорогой и богатой жизни. Вместе с тем, они же являются головной болью Наташи, поскольку дают предрасположенность легко набирать вес.

Есть в гороскопе ложка дегтя – стационарный, практически с нулевой скоростью (заболевающий) разворачивающий в ретроградное движение. Что это значит? Постоянное неудовлетворение достигнутым и желание большего взамен того, что есть, и, конечно, стремление к высокой планке во всем: не допрыгну, так хоть коснусь.

Оппозиция Солнце-Нептун на линии личного и партнерских домов – идеализация партнера или невозможность поверить в любовь? И то, и другое! Прежде чем бросить камень в другого, стоит посмотреть, не бросаешь ли его в зеркало. Марс в Рыбах предполагает идеального партнера по этому знаку.

Тарзан Глушко – родился под зодиакальным знаком Рыбы. Что и требовалось доказать. От добра добра не ищут. Марс очень напряженно аспектирован. Квадрат с Солнцем, с Меркурием, с Венерой и с Сатурном. Мужчины всегда источник проблем и причина головной боли Наташи. Ревность, ссоры, выяснения отношений. Вместе с тем этот же аспект дает привлекательность, сексапильность, и активность в инициации отношения.

В 2021 году Наташе Королевой исполняется 48 лет. Возраст, когда все больше полагаются на косметику и чувство юмора. Полагаю, что и то, и другое у Наташи в избытке.

Дирекционный Плутон на границе дома брака предполагает и сожжение мостов, и восстание из пепла. Полагаю, что брак Наташи Королевой имеет все шансы обновиться, как птица Феникс, расправить крылья и взлететь с новой взлетной полосы. Прослеживается тенденция активизации семейной темы, домашнего уюта и комфорта. В гороскопе также есть показатели беременности (дирекционное Солнце в доме зачатия). Но решится ли? Год будет насыщенным на выступления, на путешествия. Карьерная волна набирает силу и Наташа уже стоит на доске серфингиста, хотя многим кажется, что это доска гладильная. Не дождетесь!