Королеву закидали камнями за срамной вид: От Наташи ничегошеньки нет

На фотографии певица предстала в платье с глубоким декольте, на плечи она накинула меховое манто. Для кадра артистка сделала тугие локоны и легкий нюдовый макияж. Правда, кажется, слегка перестаралась с фотошопом.
Поклонники не простили Наташе Королевой чрезмерную ретушь. Народ закидал певицу камнями, оставив множество негативных комментариев. Пользователи "Инстаграма" считают, что 47-летней звезде не пристало стоить из себя девочку – это смешно и глупо.
"Сколько же тут фотошопа (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Самообман помогает?", "А зачем делать такое фото, которое не соответствует действительности? Все же знают, какая вы на самом деле и любят вас за естественность", "Фотошоп конкретный, у Натальи морщины везде и в р-не декольте, а здесь как у младенца!", "Дааа, от Королевой здесь ничегошеньки нет", "Очень красиво, но перебор, как лет на 18", – написали в комментариях.
Напомним, осенью этого года Наташа Королева оказалась в центре скандала после того, как любовница ее мужа публично рассказала об утехах. Сергей Глушко позднее заявил, что девушка силой затащила его в кровать, чем-то напоив.
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