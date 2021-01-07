Королеву закидали камнями за срамной вид: От Наташи ничегошеньки нет

Наташа Королева в личном блоге поделилась портретом, на котором выглядит невероятно помолодевшей и посвежевшей. Артистка поздравила православных христиан с Рождеством.

На фотографии певица предстала в платье с глубоким декольте, на плечи она накинула меховое манто. Для кадра артистка сделала тугие локоны и легкий нюдовый макияж. Правда, кажется, слегка перестаралась с фотошопом.

Поклонники не простили Наташе Королевой чрезмерную ретушь. Народ закидал певицу камнями, оставив множество негативных комментариев. Пользователи "Инстаграма" считают, что 47-летней звезде не пристало стоить из себя девочку – это смешно и глупо.

"Сколько же тут фотошопа (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Самообман помогает?", "А зачем делать такое фото, которое не соответствует действительности? Все же знают, какая вы на самом деле и любят вас за естественность", "Фотошоп конкретный, у Натальи морщины везде и в р-не декольте, а здесь как у младенца!", "Дааа, от Королевой здесь ничегошеньки нет", "Очень красиво, но перебор, как лет на 18", – написали в комментариях.

Напомним, осенью этого года Наташа Королева оказалась в центре скандала после того, как любовница ее мужа публично рассказала об утехах. Сергей Глушко позднее заявил, что девушка силой затащила его в кровать, чем-то напоив.