Недетский сюрприз от 11-летней дочери шокировал Пересильд

Актриса Юлия Пересильд открыла в 11-летней дочери новый талант. Анна смогла в одиночку организовать фотосессию.

По словам Пересильд, ее старшая наследница сделала ей новогодний сюрприз – организовала фотосессию в красивых интерьерах. Анна захотела пополнить семейный альбом свежими кадрами и самостоятельно взялась за дело. "Мам, тебе не до чего, ты устала, я все сделаю сама!" – сказал отпрыск Юлии.

Пересильд была шокирована тем, с какой легкостью ее ребенок справился с задачей для взрослого. 11-летняя Анна нашла студию, фотографа, визажиста, назначила день съемки. В итоге все прошло без сучка и без задоринки. Теперь артистка хвастается яркими снимками в соцсетях. Юлия считает, что детям надо позволять проявлять самостоятельность.

Отметим, Анна – дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Девочка унаследовала от матери любовь к танцам и вокалу. С недавнего времени отпрыск звезд ведет личный микроблог.

У Пересильд и Учителя есть вторая дочь – восьмилетняя Мария. Девочка уже попробовала себя в кино. Маша снялась в фильме Учителя "Цой". Она сыграла роль сына Виктора Цоя. Отметим, что Юлия Пересильд не хотела, чтобы ее младший отпрыск участвовал в съемках. Алексей Учитель тайно отвез Марию на пробы. В итоге наследница режиссера отработала на площадке 15 ночных смен. На съемках восьмилетней малышке пришлось нырять в ледяную воду.