Хлебнувшая горя из-за слитых секретов Ксения Собчак: Я не посылаю подругам голые фото

30-летняя звезда театра и кино рассказала, что рассылает пикантные фото своим друзьям. Например, Кукушкин отправляет приятелям мужского пола кадры с голыми ягодицами. Ксению Собчак признание артиста изумило. Теледива поинтересовалась, зачем Никита делает это.
Как объяснил Кукушкин, среди его знакомых такие шутки очень распространены. "Это юмор, это ребята-мужики, которые хотят подколоть друг друга", – поведал актер.
Ксения Собчак такое поведение не одобрила, посчитав его неприличным. Теледива заметила, что в ее компании подобное не приветствуется. "У меня тоже подруги есть, но я не посылаю им голые фото", – возмутилась журналистка.
Никита подчеркнул, что не видит ничего плохого в рассылке провокационных снимков. Главное в этом вопросе уметь вовремя остановиться и не переходить границы. Например, Кириллу Серебренникову фото ягодиц Никита Кукушкин не отсылает. По словам артиста, подобные сообщения получает ограниченный круг лиц.
Собчак предостерегла Кукушкина и его друзей от возможных проблем. Ксения спросила у артиста, что он будет делать, если данные с его телефона окажутся у третьих лиц. Никита признался, что ранее не задумывался над этим. Артист добавил, что части тела на фото могут быть и не его.
Отметим, что несколько лет назад Ксения Собчак хлебнула горя, когда в Сеть попали ее личные переписки и пикантные фото. Злоумышленники взломали телефон теледивы и обнародовали все ее секреты.
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