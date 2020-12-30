Самопиар с молоком матери: сын Собчак обратился к Деду Морозу

В своем "Инстаграм" Ксения Собчак опубликовала видеообращение Платона к Деду Морозу. Мальчик уверенно привел аргументы в пользу того, что он достоин хорошего подарка. мальчик заявил, что хорошо себя вел, занимался, работал и хорошо разговаривал с мамой, папой и бабулей.
Подписчики были в восторге от делового мальчугана. Они завалили комментарии Ксении Собчак комплиментами и пожеланиями Платону и его семье.
Ксения Собчак души не чает в своем сыне. Она всегда с юмором рассказывает о достижениях малыша.
"Ребенок усвоил с молоком матери: самопиар – это очень важно", – отметила ведущая.
Подписчики задали вопрос Ксении, что она подарит Платону за такие старания. Пока Собчак не ответила на этот вопрос.
Напомним, после развода с Максимом Виторганом Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Бывший муж ведущей нашел счастье с актрисой Нино Нинидзе.
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