Самопиар с молоком матери: сын Собчак обратился к Деду Морозу

Телеведущая Ксения Собчак родила сына Платона от Максима Виторгана 18 ноября 2016 года. После развода пара поровну разделила обязанности по воспитанию ребенка. Ведущая часто делится с подписчиками успехами мальчика. На этот раз он удивил всех. прочитано 739 раз В своем "Инстаграм" Ксения Собчак опубликовала видеообращение Платона к Деду Морозу. Мальчик уверенно привел аргументы в пользу того, что он достоин хорошего подарка. мальчик заявил, что хорошо себя вел, занимался, работал и хорошо разговаривал с мамой, папой и бабулей. ПО ТЕМЕ Пережившая нападение Собчак показала жуткие синяки: Что это значит вообще? Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик Подписчики были в восторге от делового мальчугана. Они завалили комментарии Ксении Собчак комплиментами и пожеланиями Платону и его семье. Ксения Собчак души не чает в своем сыне. Она всегда с юмором рассказывает о достижениях малыша. "Ребенок усвоил с молоком матери: самопиар – это очень важно", – отметила ведущая. Подписчики задали вопрос Ксении, что она подарит Платону за такие старания. Пока Собчак не ответила на этот вопрос. Напомним, после развода с Максимом Виторганом Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Бывший муж ведущей нашел счастье с актрисой Нино Нинидзе. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

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