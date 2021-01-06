Кумовство и сватовство: как Добронравов попал в кино

В одном из интервью Виктор Добронравов признался, что сразу понял, чем хотел заниматься всю свою жизнь. Будучи школьником, он уже мечтал о поступлении в театральное училище и постоянных съемках в кино. Однако многочисленная аудитория до сих пор не верит, что 37-летний артист смог самостоятельно построит свою карьеру.

Сейчас Виктор не скрывает, что слышит в свой адрес большое количество негативных комментариев. Поговаривают, что дорогу в профессию ему проложил знаменитый отец – Федор Добронравов.

К слову, подобные возгласы появились после выхода кинокартины "От печали до радости", продюсером которой выступила звезда многосерийного фильма "Сваты". Федор снял этот фильм, оставшись в долгах, не из-за роли для сына, а ради создания доброй и семейной картины.

"Живешь, работаешь, набиваешь какие-то шишки, ошибаешься, у тебя своя дорога, свой путь, полный всяких трудностей. А кто-то пишет в комментариях: "Ну понятно, тут Добронравов на Добронравове, сплошное кумовство". Какое, к черту, кумовство?", – возмутился Виктор.

Если верить словам Добронравова-младшего, то он не обращает внимание на подобные заявления. Да и, чтобы вывести артиста из себя, потребуются особые усилия. Якобы, у него "подвижная психика" из-за постоянной смены образов. Несмотря на все домыслы, Виктор очень отходчивый, зла и обиды старается не держать.