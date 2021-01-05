"Старость не радость": Пугачева без макияжа довела россиян до ужаса

Примадонна любит вставать перед камерой и хвастаться результатами ухода за собой. Алла Пугачева поделилась свежим фото без косметики и вызвала у поклонников неистовые эмоции.

Внешность 71-летней Аллы Пугачевой россияне массово обсуждают на протяжении нескольких десятилетий. В последние годы лицо артистки и ее фигура так сильно изменились, что это насторожило поклонников звезды. В один голос они твердят, что Примадонна потеряла индивидуальность и перестала быть похожа на себя. Взволнованные фанаты переживают, что чрезмерное увлечение Аллы Пугачевой процедурами визуального омоложения закончится плачевно.

Недавно Алла Пугачева разместила в инстаграм-канале свое фото без яркого макияжа. Она лишь увлажнила губы полупрозрачной помадой. В момент съемки женщина шла по улице, накрыв голову белым капюшоном, из-под которого торчала пушистая челка звезды. Артистка решила, что выглядит хорошо и улыбнулась на камеру.

Селфи знаменитости повергло в шок пользователей Сети. Некоторые подписчики даже не узнали Примадонну, а большинство и вовсе оцепенели от увиденного снимка. "Вижу, все плохо, старость не радость", "Ну зачем же так пугать людей", "Ужас, смотреть на такое!", "Старушка дряхлая моя", "У Аллы Альцгеймер?", "Это кошмар! Где наша Пугачева?", – выразились россияне в комментариях к публикации. Алла Пугачева не стала отвечать на критику своей внешности вопреки ожиданию хейтеров.