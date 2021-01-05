"Только ленивый не пошел хайпиться на этой истории": Бородина отвесила смачную пощечину покусившемуся на "Дом-2" Фадееву

Ксения Бородина всегда открыто общается со своими поклонниками и отвечает даже на самые непростые вопросы. На этот раз она резко высказалась в адрес Максима Фадеева.

Телеведущая в очередной раз общалась с подписчиками в историях в "Инстаграм". Ей пришел достаточно провокационный вопрос. Подписчики поинтересовались, почему известный продюсер Максим Фадеев заявил, что приложил руку к закрытию "Дома-2".

"Мда. Я не видела, что он там писал. Я только помню, как он активно снимал наших участников у себя в клипах и продюсировал бывших участников. Только ленивый не пошел хайпиться на этой истории", – высказалась Ксения Бородина. Ответа продюсера пока не последовало.

Ранее Фадеев пошутил, что позволяет винить его в закрытии "Дома-2". В комментариях он часто критиковал скандальное шоу, из-за чего нередко происходили конфликты.

Напомним, ранее продюсер разразился пламенной речью на тему закрытия программы. Он предрек телепроекту окончательную смерть, рассказав, что это закономерное явление. Артист посчитал, что произошло самое главное: отслоение аудитории из-за которого шоу не переживет переезд на другой канал.

"Все маргинальные упыри потянутся куда-то вот туда, в эту вонючую яму. Какая разница, где будет выгребная яма, какая разница, где мухам летать", – заявил он. Продюсер добавил, что пути назад точно нет, а его подписчики поддержали эти мысли.





