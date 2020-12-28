"Оторвался тромб в сердце": Бородина утопает в горьких слезах

Животное породы мейн-кун появилось в доме Бородиной еще в июле. Дорогостоящий пушистый друг мгновенно завоевал любовь домочадцев и занял главное место на супружеской кровати.
По словам Ксении, кот был ласковым и чистоплотным, что подкупало даже самых ярых противников домашних питомцев. Несмотря на заботу и тепло, которые окружали Каспера, семья Бородиной не смогла избежать трагического исхода событий.
"Это огромное горе для нас. У меня нет слов и слез больше, все утро проплакали. Он покушал, поиграл, довольный был и добрый, потом я подхожу к окну, а он мертвый лежит на подоконнике. Позвонили и сказали, что оторвался тромб в сердце!", – написала телеведущая.
Многочисленная аудитория принялась утешать омраченную звезду. Большинство подписчиц написали о своем неудачном опыте. Пользователи отметили, что мейн-куны часто погибают из-за внезапной остановки сердца. К слову, обеспокоенная публика боялась реакции дочерей артистки. Ведь Каспер был полноценным членом семьи, о котором заботились наследницы.
Поддержал Ксению и ее соведущий Влад. Кадони признался, что теледива когда-то помогла ему пережить подобное горе. Похоже, что теперь настала его очередь утешать коллегу.
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