Садальский напугал народ снимками Грачевского в реанимации

Перед Новым годом Борис Грачевский попал в больницу из-за страшного недуга – коронавирусной инфекции. Состояние кинорежиссера было настолько плохим, что его перевели в реанимацию. При этом знаменитость не теряла привычного оптимизма и старалась улыбаться, когда это было по силам. Друзья, коллеги и поклонники Бориса Грачевского выразили ему поддержку. Среди них оказался и Станислав Садальский, который обнародовал пугающие кадры кинорежиссера и написал стихотворные строки в юмористическом ключе.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" сделала коллаж из фотографий актера в реанимации. На одном из снимков Борис Грачевский лежит на кушетке, вдыхая кислород через трубки с измученным выражением лица. Остальные кадры также производят не лучшее впечатление. Особенностью коллажа Станислава Садальского стала фраза "Пара пара пам!" из киножурнала "Ералаш", которая в тандеме с больничными снимками мужчины вызывает недоумение.
Пользователи Сети оставили комментарии к странной публикации. "Я вот не понимаю, зачем каждый чих выкладывать на всеобщее обозрение!", "Как-то глупо и неуместно шутить над этой болезнью, когда многие лежат в реанимации, многие умерли, многих спасают день и ночь!", – выразились подписчики Станислава Садальского в "Инстаграм".
Популярные темы форума
Куда пропала Ната?
Обожаю Америку
Меня бесит существование души
Ваши пожелания в Новом году.
Противостояние
Денег нет на Новый год
Как женится и не ошибится?
Как убить время?
Юдашкин, Цискаридзе, Лазарев
Внимание, конкурс!