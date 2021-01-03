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Садальский напугал народ снимками Грачевского в реанимации

Садальский напугал народ снимками Грачевского в реанимации

Борис Грачевский. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Станислав Садальский решил проявить оригинальность и создал в Сети публикацию о Борисе Грачевском, который тяжело переносит коронавирус. Несмотря на позитивный настрой актера, снимки создателя "Ералаша" шокировали людей.
прочитано 1619 раз

Перед Новым годом Борис Грачевский попал в больницу из-за страшного недуга – коронавирусной инфекции. Состояние кинорежиссера было настолько плохим, что его перевели в реанимацию. При этом знаменитость не теряла привычного оптимизма и старалась улыбаться, когда это было по силам. Друзья, коллеги и поклонники Бориса Грачевского выразили ему поддержку. Среди них оказался и Станислав Садальский, который обнародовал пугающие кадры кинорежиссера и написал стихотворные строки в юмористическом ключе.

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Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" сделала коллаж из фотографий актера в реанимации. На одном из снимков Борис Грачевский лежит на кушетке, вдыхая кислород через трубки с измученным выражением лица. Остальные кадры также производят не лучшее впечатление. Особенностью коллажа Станислава Садальского стала фраза "Пара пара пам!" из киножурнала "Ералаш", которая в тандеме с больничными снимками мужчины вызывает недоумение.

Пользователи Сети оставили комментарии к странной публикации. "Я вот не понимаю, зачем каждый чих выкладывать на всеобщее обозрение!", "Как-то глупо и неуместно шутить над этой болезнью, когда многие лежат в реанимации, многие умерли, многих спасают день и ночь!", – выразились подписчики Станислава Садальского в "Инстаграм".

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Автор: 3 января 2021, 17:14 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Стас Садальский

комментарии

Ответить:

Мики
Ответить
Садальский дружить не умеет,у него все бывшие.
Гостьй
Ответить
Этот Садальский, хуже самых мерзких папарацци, лезет в каждую дырку, не смотря на то, что просят его об этом или нет! Пришел к Римме Марковой, Царствие ей Небесное, в больницу навестить, а потом растрепал на весь белый свет, что у нее онкология. Она была очень на него обижена, и не простила до самой смерти! Вообще, зачем лезть к людям в очень личные ситуации?! Или, как говорят, деньги не пахнут?! Вот он и зарабатывает на чужом горе, выкладывая на всеобщее обозрение (без согласия, кстати, человека, о котором идет речь) всю подноготную этого человека! За это нужно яйца отрезать!
Гость
Ответить
Раньше был свадебный генерал, а Садальский похоронный! Жмурики и те кто не подходе все его!
1

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