Певица МакSим оголила ягодицы в пикантном видео

В 2006 году певица МакSим записала знаменитый альбом "Трудный возраст" и стала известной российской поп-дивой. Трогательные песни о любви принесли артистке огромную популярность, задевая за душу многих романтичных натур. Однако впоследствии карьера певицы пошла на спад и долгое время звезда не выступала. Сейчас знаменитость продолжает заниматься творчеством и вовсю ведет инстаграм-канал, как и другие красотки из мира шоу-бизнеса.
Недавно артистка показала подписчикам откровенное видео со своим участием. По сюжету ролика она занималась лепкой вазы из глины в светлой комнате, то и дело демонстрируя оголенные части тела и поглаживая их. В кадр попали обнаженные бедра, ягодицы МакSим и прочие особенности женственной фигуры. Эффектная женщина принимала пикантные позы и в конце концов разделась до обтягивающего боди.
Видеоролик произвел фурор среди поклонников поп-дивы и никого не оставил равнодушным. "Это просто космос))", "Оторваться не могу. Уже раз 100 пересмотрела. Как это женственно, нежно", "Повезло, кто снимал", "Вау, так эстетично, элегантно, аккуратно", "Ооочень красиво и неожиданно такое увидеть, БОМБА", – выразились пользователи Сети о публикации певицы МакSим.
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