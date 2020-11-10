Изменившаяся певица МакSим поразила россиян после слухов об алкоголизме

Исполнительница показала публике, как изменилась за время перерыва в карьере. Она выложила в свой инстаграм-аккаунт видео, где продемонстрировала обновленную фигуру.
Певица МакSим сильно похудела. Фолловеры пришли в восторг. Они порадовались тому, что знаменитость взяла себя в руки и смогла пережить сложный период. Не секрет, что звезду подозревали в злоупотреблении алкоголем.
"Ожила девка, молодец", "Какая худышка", "Красоточка, стройная и солнечная", "Куколка! Умница, что взяла себя в руки и привела в порядок", – высказались подписчики певицы МакSим. Ранее она рассказывала, что в ее жизни закончился очень трудный период, связанный с последствиями травм от аварии.
Напомним, после ДТП певица МакSим проходила долгий период восстановления. Лежа в постели, она набрала 15 лишних килограммов. Потом появились осложнения и артистку стали мучить жуткие головные боли. Тогда она решила на время отказаться от работы на сцене. О том, что карьера звезды была поставлена на паузу официально объявили в феврале этого года.
Певица МакSим недавно анонсировала, что в ближайшее время порадует поклонников новыми идеями и появлениями на сцене. Судя по видео, она готова к свершениям.
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