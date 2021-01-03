Рядом с мертвецами: Как Жигунов встретил Новый год в крымской больнице

В декабре звезда сериала "Моя прекрасная няня" легла в ковидный госпиталь в самом сердце Крыма – Ялте. Сергей Жигунов испытал в медицинском учреждении такие сильные эмоции, что не смог утаить их от любопытных поклонников. В своем инстаграм-канале знаменитый актер поделился деталями новогодней ночи, которую провел на больничной койке.
Пока россияне веселились за праздничными столами, Сергей Жигунов стоял у окна в рассчете получить что-то съестное. Мэр Ялты передала ему холодец, а его возлюбленная Виктория передала артисту салат "Оливье". Блюдо он поднимал через окно с помощью веревки. Хотя артист и пытался развлечь себя бенгальскими огнями, обстановка настораживала. Дело в том, что недалеко от палаты Сергея Жигунова находился морг, поэтому Новый год ему пришлось встретить практически вместе с трупами.
3 января актер сообщил радостную новость – все последние тесты на ковид у него отрицательные. Три недели борьбы с вирусом прошли успешно. Медики отпустили звезду из госпиталя на амбулаторное лечение. Знаменитость очень благодарна врачам за оказанную помощь и своим поклонникам за поддержку. "Надеюсь, антител хватит хотя бы на полгода", – заявил Сергей Жигунов в своем инстаграм-канале.
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