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Малахов строго предупредил Лазарева о противостоянии и закулисных интригах

Малахов строго предупредил Лазарева о противостоянии и закулисных интригах

Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Популярный телеведущий рассказал о конкуренции на проекте "Танцы со звездами". По его словам, далеко не все участники танцевального шоу рады появлению на паркете певца Сергея Лазарева.
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Во втором туре "Танцы со звездами" обрели, наконец, полный состав звездных героев: в минувшее воскресенье к коллегам по цеху присоединился Сергей Лазарев, который не смог присутствовать на первой программе из-за форс-мажора. Вместе с партнершей Екатериной Осиповой певец буквально ворвался на паркет, открыв шоу страстным аргентинским танго, и заслужил не только овации зала, но и высокие оценки жюри.

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Сергей Вячеславович Лазарев Певец

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

А в кулуарах тут же поползли слухи о заявке на победу, тем более, что по результатам судейского голосования именно пара Лазарева и Осиповой оказалась на первой строчке турнирной таблицы. Разумеется, за кулисами появление столь серьезного конкурента не было встречено с восторгом. Ведущий шоу Андрей Малахов рассказал "Дни.ру", какие настроения царят среди участников "Танцев со звездами".

"Я знаю, что Сергея очень любят зрители и его участие в проекте очень ждали, – уверяет Малахов. – Но я вижу, что происходит за кулисами, какая там сильная энергия противостояния из-за его опоздания на первую программу. Сереже нужно быть очень внимательным, энергия закулисья очень часто побеждает энергию телеэкранов".

Фото: Пресс-служба

Сам же Лазарев считает, что из-за пропуска первой программы ему было сложнее выступать, чем соперникам по паркету: "Для остальных участников это был уже второй эфир, все уже как-то чувствовали сцену, паркет, понимали, какая атмосфера в зале. А я попал на первый эфир, в котором сразу ставят оценки, все очень ждали мое выступление, пристально следили, чтобы не было ошибок, на мне лежала двойная ответственность. Кроме того, первый эфир был не соревновательный, это было знакомство с парами, так что по факту, соревнование я не пропустил".

Фото: Пресс-служба

Удастся ли Лазареву удержать лидерство в турнирной таблице, ведь по правилам проекта последнее слово всегда остаётся за телезрителями, которые всю неделю могут голосовать за любимых участников с помощью бесплатного смс. Финальные результаты голосования будут объявлены уже в это воскресенье, в 17:30, на телеканале "Россия".

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Автор: 29 января 2021, 18:08
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