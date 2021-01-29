Малахов строго предупредил Лазарева о противостоянии и закулисных интригах

Популярный телеведущий рассказал о конкуренции на проекте "Танцы со звездами". По его словам, далеко не все участники танцевального шоу рады появлению на паркете певца Сергея Лазарева.



Во втором туре "Танцы со звездами" обрели, наконец, полный состав звездных героев: в минувшее воскресенье к коллегам по цеху присоединился Сергей Лазарев, который не смог присутствовать на первой программе из-за форс-мажора. Вместе с партнершей Екатериной Осиповой певец буквально ворвался на паркет, открыв шоу страстным аргентинским танго, и заслужил не только овации зала, но и высокие оценки жюри.

А в кулуарах тут же поползли слухи о заявке на победу, тем более, что по результатам судейского голосования именно пара Лазарева и Осиповой оказалась на первой строчке турнирной таблицы. Разумеется, за кулисами появление столь серьезного конкурента не было встречено с восторгом. Ведущий шоу Андрей Малахов рассказал "Дни.ру", какие настроения царят среди участников "Танцев со звездами".

"Я знаю, что Сергея очень любят зрители и его участие в проекте очень ждали, – уверяет Малахов. – Но я вижу, что происходит за кулисами, какая там сильная энергия противостояния из-за его опоздания на первую программу. Сереже нужно быть очень внимательным, энергия закулисья очень часто побеждает энергию телеэкранов".

Сам же Лазарев считает, что из-за пропуска первой программы ему было сложнее выступать, чем соперникам по паркету: "Для остальных участников это был уже второй эфир, все уже как-то чувствовали сцену, паркет, понимали, какая атмосфера в зале. А я попал на первый эфир, в котором сразу ставят оценки, все очень ждали мое выступление, пристально следили, чтобы не было ошибок, на мне лежала двойная ответственность. Кроме того, первый эфир был не соревновательный, это было знакомство с парами, так что по факту, соревнование я не пропустил".

Удастся ли Лазареву удержать лидерство в турнирной таблице, ведь по правилам проекта последнее слово всегда остаётся за телезрителями, которые всю неделю могут голосовать за любимых участников с помощью бесплатного смс. Финальные результаты голосования будут объявлены уже в это воскресенье, в 17:30, на телеканале "Россия".