"30 лет меня использовал": объявившая о разводе Успенская готовится хищно защищать имущество

Исполнительница хита "К единственному, нежному" готовится развестись с мужем Александром Плаксиным. Любовь Успенская намерена отвоевать у экс-возлюбленного имущество, на которое он претендует.

В программе "Ты не поверишь!" Любовь Успенская высказалась о намерениях в отношении брака. Королева шансона объявила, что не собирается оставаться женой Александра Плаксина. "Он 30 лет меня использовал. Пожил за мой счет, а теперь он хочет все делить", – призналась звезда, говоря о предстоящем разводе. Когда заявление о расторжении брака будет подано, Любовь Успенская начнет борьбу за свои права и постарается отвоевать у экс-возлюбленного честно заработанные средства.

Эксперты полагают, что певица и ее муж будут делить недвижимость в США стоимостью более 74 миллионов рублей и подмосковный особняк Любови Успенской, цена которого по оценкам риелторов составляет 150 миллионов рублей. Поскольку замуж звезда выходила в Америке, судебные разбирательства, вероятнее всего, будут проходить в Лос-Анджелесе, где певица прописана.

По законам Калифорнии при разводе все имущество и заработанные средства, а также долги делятся между супругами пополам. Любовь Успенская жалеет, что 30 лет назад не заключила с мужем брачный контракт. Американский адвокат Сергей Федоров утверждает, что отсутствие контракта сильно ударит по кошельку звезды. По его подсчетам, бракоразводный процесс будет затяжным, а на услуги адвоката Любовь Успенская будет тратить более 7 миллионов рублей в год.